Precosquin: se definen este fin de semana los representantes de Brown

Este fin de semana Almirante Brown será una vez más subsede del Pre Cosquín, el certamen para nuevos valores tanto en la música como en la danza en su 51° Edición, prevista en la plaza Próspero Molina en la ciudad a orillas del Suquía, en las sierras de Punilla, Córdoba. En esta ocasión serán más de 1200 los artistas participantes del certamen. El Centro de Arte y Cultura “Enrique Santos Discépolo” de Burzaco reunirá nuevamente a los conjuntos y solistas locales y regional que buscarán precisamente llegar al tradicional concurso en las sierras cordobesas, con jornadas de clasificación del 26 al 29 de diciembre y la final del 3 al 18 de enero de 2023, y el premio mayor obviamente es la presentación en el Festival Nacional de Folclore. En el recinto de la calle Eugenio de Burzaco N° 740, este viernes desde las 15 horas se realizará la semifinal de música, en tanto el sábado, desde las 12 horas tendrá lugar la de danza. A su vez, el domingo, desde las 13 horas llega la final de ambas disciplinas. Quienes quieran presenciar las actuaciones de la clasificación podrán hacerlo con entrada libre y gratuita. En un hecho histórico, en el año 2019 con la gestión del intendente Mariano Cascallares Almirante Brown volvió a ser sede del certamen después de más de 20 años. En la pasada edición llegó a la bella ciudad de la Provincia de Córdoba con una delegación de más de 100 artistas brownianos de nuestro folklore y fue la sede con más finalistas en las finales nacionales. Quienes resulten ganadores este fin de semana irán tras tu sueño de consagrarse en la mítica plaza Próspero Molina en enero del año que viene como representantes de Almirante Brown Cabe recordar que Almirante Brown ha tenido en su historia a los artistas Marta Pirén, Agustín Kolaric y al ballet Flor de Amankay cómo vecinos ganadores del certamen. Para destacar es que los artistas que se clasifiquen en fin de semana viajarán a Córdoba con todos los gastos de viaje y estadía cubiertos por la sede browniana. Al respecto, Mariano Cascallares, destacó la idea de darle continuidad al Pre Cosquín y así “avanzar en la carrera para los nuevos valores que participarán en el 2023”. “Los seguimos acompañando y estamos orgullosos de cada uno de nuestros artistas”, expresó. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani resaltó que el certamen “es muy importante para la promoción de los valores locales tanto en danza como en música, que son buenos y que, ya han demostrado su valía, ganando el certamen y llevando a lo alto a Almirante Brown. Los rubros que marcarán la competencia este fin de semana en la subsede local son, en Música: Solista vocal, Solista instrumental, Dúo vocal, Conjunto vocal, Conjunto instrumental y Tema inédito. En Danza: Pareja de baile tradicional, Pareja de baile estilizado, Solista Malambo, Conjunto de Malambo, y Conjunto de baile folklórico.

Both comments and pings are currently closed.