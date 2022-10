Paso bajo nivel de Calzada: finalizaron la obra hidráulica y colocan los pilotes

El Municipio de Almirante Brown informó que, luego de concluir con los trabajos hidráulicos, ya comenzó la construcción de los pilotes en la obra del paso bajo nivel de la calle Presidente Perón (ex Gorriti), en la localidad de Rafael Calzada, que se realiza en simultáneo con el de la avenida San Martín y el de la calle Diehl, además del Viaducto de Ruta 4. Para la realización de los pilotes, que son las columnas que darán forma a la estructura principal del bajo nivel, se realiza la perforación y excavación correspondiente en el terreno, luego se introduce una estructura de metal que finalmente es rellenada con hormigón. Esta histórica obra, que potenciará y agilizará por completo la circulación vehicular en una extensa zona de Rafael Calzada y de Claypole, comenzó hace unos meses con el desarrollo de una importante obra hidráulica con desagües pluviales en la zona. El nuevo paso bajo nivel en Rafael Calzada será de doble mano, contemplará el traslado de todo tipo de vehículos y se construye en la intersección de la calle Presidente Juan Domingo Perón y las vías del Ferrocarril General Roca, en el ramal Temperley-Bosques. Mariano Cascallares remarcó que “es una alegría gigantesca que en Almirante Brown se estén realizando obras realmente históricas y estructurales como los tres pasos bajo a nivel y el Viaducto de Ruta 4, todo gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional”. En ese sentido, subrayó el acompañamiento constante y el trabajo articulado del Ministerio de Transporte, de Trenes Argentinos Infraestructura, y del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, lo que permite “hacer obras que le cambian la vida y la realidad a miles de vecinos y vecinas de Almirante Brown”. El intendente interino Juan Fabiani, en tanto, agregó que se “trata de obras que soñamos durante muchos años y que hoy podemos hacerlas realidad gracias a que tenemos un Gobierno Nacional que está atento a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”. Cabe destacar que en simultáneo en Almirante Brown se construyen en simultáneo tres pasos bajo a nivel: el de la avenida San Martín, en el límite entre las localidades de Burzaco y Adrogué; el de la calle Diehl, en Longchamps, y en la calle Presidente Perón, de Rafael Calzada, además del viaducto de 1,2 kilómetros sobre la Ruta 4.

