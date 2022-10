Crece el Mercado Multiplicar en el Incuba de Almirante Brown

Son cada vez más los vecinos que visitan el Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown” a fin de acceder a las propuestas y ofertas de mercaderías de primera necesidad en el “Mercado Multiplicar”, que funciona en el marco del “Circuito de Ahorro Brown”. En dicho centro, impulsado por el Instituto Municipal de Economía Social (IMES), el Mercado multiplicar funciona de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9 a 13. Allí se consiguen frutas y verduras que llegan directamente al consumidor, con el consiguiente ahorro al no tener intermediarios, ya que productores rurales de nuestro distrito tienen la oportunidad de tener sus propios puntos de venta de las mercaderías. En el espacio del referido mercado en Incuba Brown –Uruguay y Cruz del Sur, en Burzaco- pueden también adquirirse a precios accesibles productos panificados, artículos de almacén y de dietética, alimentos varios e incluso para vegetarianos y veganos. “Esta propuesta contempla dos aspectos esenciales. Por un lado, es un lugar en el que los vecinos y las vecinas pueden adquirir productos de primera necesidad a precios convenientes. Por otro, el Mercado Multiplicar constituye una boca de expendio para los productores de nuestro sector rural y de emprendedores locales en distintos rubros”, apuntó Mariano Cascallares. En tanto, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, puso de relieve que “con esta iniciativa se benefician los vecinos y vecinas que consiguen productos de calidad a precios ventajosos, y también los productores y emprendedores brownianos al poder llegar en forma directa a los consumidores”. Cabe consignar que, entre las ofertas de este martes, se conseguían, por ejemplo, dos kilos de naranjas a 200 pesos, dos kilogramos de mandarinas por el mismo importe, y dos kilos de peras a 330 pesos.

