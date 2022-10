Aseguran que el 70% de las primarias tendrán una hora más de clase en 2023

El ministro de Educación, Jaime Perzcyk, afirmó hoy que el 70% de las escuelas primarias del país tendrán una hora más de clase desde 2023 tras el acuerdo alcanzado con 19 provincias, lo que equivale a un mínimo de 25 horas de clases semanales. Al abrir el Seminario Internacional Extensión de Jornada en Argentina en el que participo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el funcionario destacó que “la extensión horaria es algo que la Argentina se plantea desde hace muchos años”. “En un mundo que no tiene mayorías logramos construir un acuerdo mayoritario”, marcó. Frente a ministras y ministros de Educación de las provincias y especialistas internacionales, Perczyk planteó que “en abril de este año el 86% de las y los alumnos de las escuelas primarias públicas tenían una jornada de 20 horas y el resto tenía 40”. “Esta desigualdad afectaba principalmente a los más humildes y por eso este gobierno reconoce los problemas y busca solucionarlos desde las políticas públicas“, subrayó. Perczyk afirmó que se logró consolidar “una política donde la mayoría ha ganado y nadie ha perdido derechos, en la que protegimos los derechos de las y los trabajadores y de las chicas y chicos para que con esa hora más por día puedan aprender más Lengua y Matemática”. En el seminario, que se realizó en el Palacio Sarmiento y congregó a ministras y ministros de las distintas provincias argentinas y especialistas en educación internacionales, se presentaron y se discutieron los avances de la implementación de una hora más de clase, tendiente hacia la universalización de la jornada extendida y completa para los próximos años. Argentina tiene hoy 720 horas al año en el nivel primario y se ubica por debajo en comparación con algunos países de la región, por mencionar el caso de Chile con 1.157 horas de clase por año y Costa Rica con 1.188; y también detrás de España con 880 horas e Inglaterra con 942. Por su parte, la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz, explicó que “es para mostrar los logros enormes de esta política que en menos de 6 meses ya tiene casi el 70 % de las escuelas del país con 5 horas, pero es un logro que también nos desafía a cumplir con la ley nacional de educación. De ese 70% algunas ya comenzaron y otras lo harán desde 2023”. En el encuentro se expuso que en el 2017, Argentina tenía un calendario de 180 días de 4 horas de clase cada uno, haciendo un total de 720 horas al año para el nivel primario. Este número se ubica por debajo en comparación con algunos países de la región, por mencionar el caso de Chile con 1.157 horas de clase por año y Costa Rica con 1.188; y también detrás de España con 880 horas e Inglaterra con 942. Los estudiantes de escuelas primarias tendrán una jornada de 5 horas que equivalen a 38 días más de clase por año y 1 año más de escolaridad para el que inicia la primaria y a 950 horas de clase por año.

