Llega un encuentro medieval en la Plaza Colón de Temperley

Descolonizar el medioevo y proponer una mirada diferente sobre la historia. Ese el objetivo de la feria medieval que PAF Producciones realizará este domingo, de 12 a 19, en la Plaza Colón de Temperley con acceso gratuito. En el espacio ubicado entre las calles Álzaga y José Martí habrá stands de recreacionismo histórico, artesanos y degustación de comidas y bebidas en estilo medieval. “Descolonizar la historia es reconstruirla, hacerla comprensible, verdadera y devolverle su valor político. Es visibilizar a quienes fueron invisibilizados y poner en claro y fuerte aquello que se calló y fue negado para ser olvidado”, expresó la organizadora del encuentro, Lucía Chiarenza, quien agregó: “Es la primera vez que voy a hacer una feria en formato medieval y la verdad que es super emocionante llevarla al barrio. Espero que haya una buena concurrencia”. “Tambien tendremos contenido relacionado con libros, cine, series de fantasía y ciencia ficción. Nos acompañarán escritores, artistas, dibujantes y tendremos una zona Harry Potter para los fans de la saga”, detalló Lucía. Una de las presencias destacadas será la de Berkut, un grupo sin fines de lucro de recreación histórica medieval del este de Europa que abarca el periodo del siglo IX al siglo XIII. Mientras que en la zona Harry Potter participarán el hechicero y tarotista Harry Dam Potter, y el personaje conocido como Ojo Loco. Además estará la ilustradora Dororo Rosan, un espacio de juegos de rol a cargo de Ser Martym, peinados y trenzas de Eli, y un lugar para practicar unos tiros de arco y flecha. Fuente Diario La Unión

