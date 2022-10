Escándalo: Pfizer reconoce ante el Parlamento Europeo que la vacuna Covid nunca fue testada para frenar la transmisión del virus antes de salir al mercado

El lunes 10 de octubre, tuvo lugar la celebración de la Comisión Especial para el análisis de la compra de las denominadas vacunas contra el Covid-19 en el Parlamento Europeo. En la sesión, a la que había sido invitado el CEO de la compañía Pfizer, Bourla (que finalmente no acudió), intervinieron distintos representantes de las diferentes compañías farmacéuticas a las que se compraron millones de viales. Los eurodiputados presentaron sus preguntas que, en algunos casos fueron respondidas, pero en otros, se espera una contestación por escrito. Una larga sesión que evidencia en varios puntos la falta de respuesta por parte de las compañías, intentando eludir las explicaciones que fueron requeridas por buena parte de los parlamentarios. Muchas de las preguntas iban dirigidas a exigir explicaciones sobre la falta de transparencia denunciada por el propio Tribunal de Cuentas de la Unión Europea el pasado 12 de septiembre en su informe. Se denunció por los parlamentarios el conjunto de irregularidades en el proceso de adquisición de las vacunas, la falta de análisis, de control, y de publicación de cuestiones fundamentales como el contrato firmado entre la Comisión Europea y las propias farmacéuticas. Los representantes de las compañías intentaron continuamente eludir las respuestas ante las preguntas más incómodas. Hasta el punto en el que la propia presidenta de la Comisión Especial tuvo que solicitar que se ajustasen a contestar lo que se les había preguntado. El contenido íntegro de la Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre las vacunas contra la covid-19 puede verse pulsando aquí, y está disponible con interpretación simultánea en Español. El eurodiputado holandés, Robert Roos deja en evidencia el pasaporte COVID El eurodiputado Robert Roos, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos ha compartido hoy un vídeo en el que denuncia el hecho de que las vacunas nunca fueron testadas para evitar o frenar la transmisión del virus, y señala que esto significa que el pasaporte COVID ha estado basado en una gran mentira. En este vídeo, el eurodiputado señala lo siguiente: «Si usted no se ha vacunado, es usted antisocial». Esto es lo que el Primer Ministro holandés y el Ministro de Sanidad nos dijeron. «Si usted no se vacuna para su propio beneficio, hágalo por los demás. Hágalo por la sociedad». Es lo que dijeron. Hoy esto resulta no tener ningún sentido. En una comisión sobre el COVID en el Parlamento Europeo, una de las directoras de Pfizer acaba de admitir (me), en el momento de su introducción, que la vacuna nunca había sido testada para frenar la transmisión del virs. Esto elimina completamente la base legal para el pasaporte Covid. El pasaporte Covid que ha permitido una discriminación institucional masiva haciendo que la gente perdiera acceso a ámbitos esenciales de la sociedad. Me parece que esto es chocante, incluso criminal. Por favor, vean el vídeo hasta el final.» A continuación puede verse el fragmento de la intervención de la Comisión Especial Parlamentaria donde se pregunta a la directiva de Pfizer, la Señora Small (en ausencia del CEO, Bourla). El Eurodiputado le pregunta directamente: «¿Fue la vacuna de Pfizer contra el Covid testada para frenar la transmisión del virus antes de ser lanzada al mercado?» Si no fue así, por favor, dígalo claramente. Si fue así, ¿estaría dispuesta a compartir la fecha (información) con esta Comisión?. Y realmente espero una contestación clara: sí o no. Estoy deseando escuchar su respuesta. Muchas gracias». A continuación aparece la respuesta de la Sra. Small, directiva de Pfizer: «Respecto a la pregunta sobre lo que nosotros sabíamos sobre la paralización-inmunización antes de lanzar las vacunas al mercado, no, haha. Esto, emmm, ya sabes, tenemos que movernos a la velocidad de la ciencia para entender realmente cómo funciona el mercado.» El eurodiputado considera que estas declaraciones «son escandalosas. Millones de personas en todo el mundo fueron forzadas a vacunarse por el mito de que había que hacerlo «por los demás». No, esto ha resultado ser una mentira barata. Esto tiene que ser expuesto. Por favor, compartan este video». Fuente Diario16

