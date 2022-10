Completan el techo y ya instalan servicios en el edificio de aulas de la universidad

El Municipio de Almirante Brown informó que las obras del primer edificio de aulas en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) en la Quinta Rocca registran un avance superior al 50 por ciento y que en los próximos días se terminará de completar la colocación de los techos. En el lugar, que cuenta con una superficie total de 1.941 metros cuadrados, actualmente están finalizando las instalaciones internas de los servicios de electricidad y agua en la planta alta. El flamante edificio, tan esperado por toda la comunidad educativa, contará con un total de 15 aulas distribuidas en dos plantas, oficinas administrativas, módulos sanitarios, espacio de cafetería y estacionamiento. “Las obras en nuestra querida Universidad Nacional Guillermo Brown avanzan a pasos agigantados. En los próximos días se terminará de cubrir el techo, mientras se trabaja con la instalación de los servicios”, remarcó Mariano Cascallares, quien expresó su “enorme orgullo por este gigante que se levanta en Almirante Brown”. El intendente interino, Juan Fabiani, sostuvo además que las obras “se realizan en simultáneo con la nueva estación de trenes, todo con el objetivo de que los más de 4 mil estudiantes puedan iniciar el Ciclo Lectivo 2023 en este espacio”. Cabe destacar además que la altura total de la obra no superará a la de la casona, ya que el objetivo es preservar su valor arquitectónico y también paisajístico, motivo por el que se respetó la ubicación y existencia de todos los árboles del predio. Como se mencionaba anteriormente, en simultáneo se avanza también con las obras para la construcción de la nueva Estación del Ferrocarril, situada entre las estaciones de Burzaco y Longchamps, en articulación con el Ministerio de Transporte de la Nación y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). Finalmente, desde el Municipio de Almirante Brown recordaron que muy pronto iniciarán también los trabajos de puesta en valor de la casona, todo con la impronta de resguardar y potenciar el patrimonio natural del lugar, que es considerado el espacio verde más grande dentro del área urbana de la Comuna.

