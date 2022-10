Cayó la viuda negra de Palermo que sedujo y robó a hombres para ponerse una clínica estética

Cayó la viuda negra de Palermo. Una mujer de 51 años fue detenida acusada de haber seducido a través de aplicaciones de citas y robado a 19 hombres de la Capital Federal; se cree que con el botín se compró unos 35 vehículos y hasta un centro de estética en el partido bonaerense de San Fernando. La detención fue concretada por efectivos de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad luego de siete meses de investigación, por requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo del fiscal Marcelo Solimine. Según las fuentes, la investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por un hombre de 50 años, quien indicó que luego de llegar juntos a su departamento e ingerir una bebida, se quedó dormido y, al despertar, confirmó que le faltaba una gran suma de dinero en efectivo y otros elementos de valor. Las estafas data de 2018 Los voceros informaron que los detectives comprobaron que, desde 2018, la mujer había cometido 19 robos bajo la misma modalidad, en los que citaba a los hombres en el Hipódromo de Palermo donde era habitué y, allí mantenía un primer encuentro para entrar en confianza y luego continuar la reunión en la casa de las víctimas. A partir de las averiguaciones practicadas, los efectivos lograron determinar que con el dinero sustraído la mujer había comprado al menos 35 vehículos y hasta un fondo de comercio para instalar un centro de estética en el partido bonaerense de San Fernando, precisaron las fuentes. Tras la investigación de la fiscalía y la Policía de la Ciudad, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo de Martín Yadarola, ordenó dos allanamientos, uno en la vivienda de la imputada y otro en el salón de belleza que atendía la sospechosa. Los policías realizaron los procedimientos, tras lo cual, lograron la detención de la mujer e incautaron documentación, títulos, boletos de compra y venta de vehículos, relojes, medicamentos, una moto, teléfonos celulares y elementos de electrónica, detallaron las fuentes. Según los voceros, la mujer fue trasladada a una de las alcaidías de la Policía de la Ciudad y, luego de indagarla, la Justicia ya resolvió su procesamiento con prisión preventiva y un embargo por treinta millones de pesos.

