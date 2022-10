Molea: “Es desde lo colectivo que podemos cumplir con nuestra objetivo”

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora realizó el Acto Oficial de Celebración por su Cincuentenario en su Auditorio Central. La ceremonia fue encabezada por el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y el Rector de la casa de estudios, Diego Molea. “La creación de la UNLZ le dio la posibilidad de acceder a los estudios universitarios a quienes no tenían oportunidad, pero no se trató sólo de una cuestión de cercanía, sino de formar a los hijos de los trabajadores desde una matriz pedagógica distinta”, sostuvo Molea y agregó: “En estos tiempos atravesados por el individualismo, es desde lo colectivo que podemos cumplir con nuestro objetivo”. En el mismo sentido, Perczyk destacó que la Universidad de Lomas de Zamora “es la primera del conurbano” y resaltó “el esfuerzo realizado para que miles de trabajadores puedan ingresar a la universidad”. “Esta universidad está involucrada con la comunidad, con la informática, con la robótica, con la justicia, con el sistema educativo, con los problemas de la Argentina. Y ese camino le posibilita a la universidad pensarse para adelante”, indicó el titular de la cartera educativa y añadió: “El pueblo argentino deposita una esperanza en la universidad y nosotros tenemos una responsabilidad de estar atentos a esa esperanza”. Durante su discurso, el Rector agradeció a los presentes y reconoció a “otro claustro, indispensable: nuestra comunidad, la que nos demanda y nos pide que formemos a sus pibes y que aportemos a la construcción de este conurbano para que puedan vivir mejor”. Por otro lado, resaltó: “Construimos identidad en la diversidad, porque nos enfocamos en lo prioritario y en esa diversidad pudimos consolidar un proyecto educativo. En todo el sistema universitario las decisiones son consensuadas, porque entendemos que la separación es una trampa que nos hace peores”. Asimismo subrayó que “Nos llena de orgullo nuestro territorio, sabemos que desde este lugar con todas sus desigualdades trabajamos para cambiar la realidad junto al resto de las casas de estudio, esto es una demostración clara de un Estado presente”. Respecto al futuro, sostuvo que “este es el puntapié inicial hacia el futuro. La misión inicial está cumplida, tenemos mucho recorrido por delante, con el desafío de dar acceso a las carreras del futuro”. En esa línea, el rector de la UNLZ remarcó: “Hoy desde las universidades participamos en los lugares de decisión, eso nos da una obligación: la de trabajar juntos para que nuestros pibes y pibas sientan que un futuro mejor es posible”. Durante el evento se otorgaron reconocimientos a autoridades, y a ex rectores y ex decanos por su aporte a “la construcción del proyecto educativo”. Además, representantes de la comunidad universitaria hablaron en nombre de los distintos claustros. Mirta Corizzo lo hizo en nombre del personal nodocente; María Acuña por graduados y graduadas; Sheila Subelza en representación de los estudiantes; Oscar Amaya por los docentes, y Laura Juan fue la voz de los investigadores. Estuvieron presentes en el acto el Secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; el Subsecretario de Políticas Universitarias, Daniel López; el titular de la CONEAU, Néstor Pan; la Ministra de Ambiente de la Provincia, Daniela Vilar; el diputado bonaerense Mariano Cascallares; la intendenta de Lomas de Zamora, Marina Lesci; los intendentes de Ezeiza, Gastón Granados, y San Vicente, Nicolás Mantegazza; el creador del Plan Nuevas Universidades, Alberto Taquini; autoridades nacionales, provinciales, locales y universitarias. La Universidad Nacional de Lomas de Zamora nació el 13 de octubre de 1972 en el marco del Plan Nuevas Universidades diseñado por Alberto Taquini (h). Fue la primera casa de estudios del Gran Buenos Aires, su objetivo era atender la creciente demanda y dar la posibilidad de cursar una carrera universitaria a las y los jóvenes del Conurbano. Reconocimientos Néstor Urretabizkaya, Marcelo Yasky, Carlos Rossi, Gabriel Franchignoni, Ricardo Pahlen Acuña, Juan José Cossio, Horacio Casabé, Roberto Vázquez, Alejandro Kuruc, Gustavo Naón, Pablo Martínez Sameck, Néstor Pan, Santiago Aragón, María Fernanda Vazquez, Pedro Toma, Alejandro Tullio, Lucas Liendro Kapustik, Oscar Pascal, Norberto Consani, Eduardo Crnko, Carlos Clerc, Carlos Petignat, Omar Szulak, Horacio Gegunde.

