En el sur del GBA productores rurales construyen un espacio para fomentar la producción agroecológica

El referente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraes Rural), Néstor Villacorta, anunció que cooperativas y asociaciones de productores en La Plata, Berazategui y Florencio Varela “estamos trabajando mucho en poner en marcha un predio, una unidad productiva dentro de las unidades productivas que tiene el Parque Pereyra” en el sur del Gran Buenos Aires, para empezar a desarrollar “producción agroecológica sin químicos, sin agrotóxicos”. “Ya hace seis meses que venimos trabajando en el predio, lo estamos acomodando, lo estamos ordenando, sembrando, armando algunas estructuras”, detalló el dirigente social en diálogo con Télam Radio. Según relató Villacorta, el espacio que se abrirá allí es “una quinta estilo huerta”, donde los vecinos que van a visitar el Parque Pereyra, puedan “pasear por la huerta, cortar la verdura que quiera llevar, elegir la verdura que quiera llevar, una verdura fresca de calidad, sin agroquímicos, sin agrotóxicos”. En este marco, se proponen también “intercambiar saberes” entre los consumidores y los productores acerca de “cómo comemos la verdura fresca, cómo se preparan distintos escabeches”. (Foto: Julieta Bugacoff) “Nosotros aprendiendo a desarrollar y a fomentar la producción agroecológica y, junto al vecino que viene a pasear, ver cómo se produce, cuánto tiempo tiene la planta, poder desarrollar un aprendizaje entre el productor y el consumidor”, profundizó. Villacorta señaló que la idea planteada sobre este “Paseo agroecológico escuela” es que funcione los días domingos, donde los vecinos que visitan el Parque Pereyra puedan pasar por la huerta a charlar, a mirar, a aprender, “y a llevarse un bolsón de verdura agroecológica a un costo mínimo de lo que se vende en el mercado, porque es una verdura directamente del productor al consumidor”. “Aprender juntos en el camino de cómo cuidamos la tierra, como cuidamos los recursos naturales y como comemos sano entre todos”, resumió. El objetivo de las cooperativas y asociaciones que integran la Fetraes Rural, es inaugurar en las próximas semanas este espacio que se llamará La Huerta Islas Malvinas de Paseo y Comercialización, ubicado en el Sector N, Sector productivo, Quinta 7 del Parque Pereyra. “Inauguraremos con la producción que tenemos. Y la trayectoria de esto y el pasar de todos los vecinos que nos vengan a visitar, hará que cada vez se vaya viendo más lindo el lugar y mejorándolo día a día”, concluyó.

