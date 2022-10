Avanza la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en Don Orione

Con la culminación de la estructura de hormigón, avanza a todo ritmo la construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 34 “Libertad” en el barrio Don Orione de la localidad de San Francisco de Asís. Gracias al trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia la nueva obra permitirá que Almirante Brown amplíe y potencie su red de atención primaria. En ese marco, cabe recordar que el distrito cuenta actualmente con 33 CAPS, todos nuevos o refaccionados y reequipados para brindar un mejor servicio a la comunidad. La obra, que se encuentra en Araujo y Rio Diamante de Orione en proximidad a la Delegación Municipal, fortalecerá los servicios y permitirá que la población tenga un mejor acceso a la salud. Con un 40 por ciento de avance, actualmente se trabaja en la mampostería, instalación eléctrica y sanitaria y además en la construcción de los contrapisos. “Seguimos ampliando nuestra red de Centros de Salud en el distrito, avanzando en este caso con una obra tan importante y esperada por la comunidad de la querida localidad de San Francisco de Asís que permitirá fortalecer y mejorar la asistencia a los vecinos y las vecinas”, indicó Mariano Cascallares. En tanto el intendente interino, Juan Fabiani, subrayó que “con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los brownianos, seguimos sumando obras de infraestructura en todos los barrios y localidades de Almirante Brown”. El nuevo centro de salud tendrá cuatro consultorios generales, dos odontológicos, un vacunatorio, farmacia, depósito y oficinas de administración. También dispondrá de un salón de Usos Múltiples, sala de espera, y de seis módulos sanitarios, dos de ellos adaptados para personas con discapacidad. Contará además con sala de tableros y entrada para ambulancias. Mientras que en el sector externo del edificio se llevará adelante el acondicionamiento de los espacios verdes con parquización. Se prevé que la obra quede culminada en abril del 2023. Con este nuevo establecimiento Almirante Brown fortalecerá la asistencia sanitaria con una red de 34 CAPS.

Both comments and pings are currently closed.