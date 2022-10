María Eugenia Vidal cruzó al presidente por reunirse con mapuches: “¿De qué lado está?”

La diputada se refirió en redes al encuentro que Alberto Fernández mantuvo con representantes de comunidades. También Cristian Ritondo, que acusó al Gobierno de “hacer la vista gorda”.

María Eugenia Vidal salió este martes a criticar a Alberto Fernández por la reunión que el presidente mantuvo con representantes de comunidades mapuches, en el marco del conflicto en la Patagonia, y le preguntó “de qué lado está”.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) utilizó su cuenta de Twitter para cruzar a Fernández, quien encabezó una reunión en la que se acordó organizar un espacio de diálogo con las comunidades mapuches para resolver el caso de las tres mujeres que permanecen detenidas en Villa Mascardi. El posteo de María Eugenia Vidal Vidal compartió en las redes sociales dos fotos del presidente con dirigentes mapuches y preguntó: “¿De qué lado está, presidente Alberto Fernández? Del lado de los que defendemos la soberanía nacional o del lado de los que no la reconocen”. En la misma tónica se expresó el presidente de la bancada PRO en diputados y exministro de Seguridad de la Provincia durante la gestión de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo.

Both comments and pings are currently closed.