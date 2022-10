Los consumos con tarjeta superiores a US$ 300 por mes pagarán una percepción de 25%

El Gobierno nacional resolvió que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los US$ 300 al mes pagarán una percepción extra del 25% de concepto de adelanto del impuesto a los Bienes Personales, lo que dará como resultado un tipo de cambio de $314, en base a los valores actuales, dijeron fuentes oficiales. La medida -que comenzará a regir este miércoles luego de su publicación en el Boletín Oficial- abarcará también a los considerados bienes suntuarios o “de lujo” comprados en el exterior, como automóviles y motos de alta gama; jets privados, barcos; bebidas alcohólicas premium; relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas. Considerando el tipo de cambio vendedor del dólar del Banco Nación de este martes, que cerró en $157, si se le adiciona el Impuesto PAIS (30%), la percepción a cuenta de Ganancias (45%) y la percepción de 25% a cuenta de Bienes Personales, el valor de la operación por dólar será de $ 314. Los consumos por menos de US$ 300 por mes seguirán pagando el tipo de cambio de $274 vigente en la actualidad, correspondiente al tipo de cambio oficial más el Impuesto PAIS y la retención del 45% de adelanto de Impuesto a las Ganancias. Si se tienen en cuenta los datos de agosto como parámetro, no se verán afectados el 93% de las personas con consumos en dólares con tarjetas, que suelen usarla para pagar aplicaciones y streaming El objetivo de la medida es evitar el establecimiento de cupos y favorecer el acceso al mercado para la importación de bienes intermedios o necesarios para la producción local, al mismo tiempo que encarece el acceso para actividades no esenciales y de un segmento reducido de la población. En ese sentido, desde el Gobierno señalaron que las medidas no prohíben la compra de bienes, paquetes turísticos y actividades artísticas y que, en realidad, sólo afecta a un número reducido de contribuyentes que realiza gastos mayores con tarjeta en moneda extranjera (cercano a los 200 mil, un 7% del total de personas que hicieron gastos de este tipo en agosto de 2022). Tampoco se afecta al denominado dólar ahorro. La decisión de aplicar una percepción extra -a través de un adelanto en el impuesto a los Bienes Personales- respondió a que, tras el cruce de datos de AFIP, la mayoría de los contribuyentes que realizaron consumos por más de US$ 300 al mes pagan ese tributo. En concreto, unas 3 millones de personas realizaron consumos con tarjeta en dólares en agosto último, de las cuales 2,8 millones hicieron gastos por menos de US$ 300, con un promedio de US$ 22 dólares. El objetivo de la medida -que comenzará a regir este miércoles luego de su publicación en el Boletín Oficial- es evitar el establecimiento de cupos y favorecer el acceso al mercado para la importación de bienes intermedios o necesarios para la producción local El total de estos consumos resultaron equivalentes al 19% del total de gastos en dólares realizados con tarjetas. Mientras tanto, unas 200 mil personas hicieron gastos superiores a US$ 300, a un promedio de US$ 1.314 por persona, equivalentes al 81% del total. Si se toma agosto como parámetro, no se verán afectados el 93% de las personas que realizan consumos en dólares con tarjeta, que suelen usarla para suscripciones de aplicaciones y streaming (Youtube, Spotify, Netflix, etc.), aseguraron las fuentes ante una consulta de Télam. Por último, los servicios contratados en el exterior de recreaciones y actividades artísticas como recitales, actividades deportivas, entre otros gastos de esparcimiento, deberán pagar el impuesto PAIS del 30% para girar dólares a otro país, por lo que deberán abonar un dólar de $ 205 para poder hacer este movimiento de divisas. Si bien se descuenta que la mayoría de los gastos correspondientes a pasajes aéreos para esta época ya se hizo, el Gobierno apunta a encarecer los consumos relacionados con la estadía en Qatar y, de esa forma, incentivar a los contribuyentes a que paguen con sus propios dólares los resúmenes de cuenta Cabe aclarar que, al momento de hacer el cobro del recital o presentación, cada sujeto paga el impuesto a las ganancias que le practica el organizador o productor local que sella la contratación. Según datos oficiales, el promedio mensual de giro al exterior de dólares para pagar a artistas o deportistas extranjeros que vienen al país es menor a US$ 20 millones. “Es una medida de carácter impositivo, no se toca el tipo de cambio. No es una medida cambiaria”, afirmaron fuentes oficiales. Las mismas fuentes dijeron que los cambios de este tipo están previstos en la normativa del FMI como “devaluación fiscal”, por lo que no afecta al programa acordado entre la Argentina y el organismo multilateral. Considerando el tipo de cambio vendedor del dólar del Banco Nación de este martes, que cerró en $157, si se le adiciona el Impuesto PAIS (30%), la percepción a cuenta de Ganancias (45%) y la percepción de 25% a cuenta de Bienes Personales, el valor de la operación por dólar será de $ 314 Uno de los factores de preocupación del Gobierno es la mayor demanda de dólares ante la cercanía de las vacaciones de verano y el Mundial de Fútbol en Qatar -para el que ya sacaron entradas unos 25.000 argentinos-, actividades que históricamente han implicado un fuerte gasto en dólares. Si bien se descuenta que la mayoría de los gastos correspondientes a pasajes aéreos para esta época ya se hizo, el Gobierno apunta a encarecer los consumos relacionados con la estadía en Qatar y, de esa forma, incentivar a los contribuyentes a que paguen con sus propios dólares los resúmenes de cuenta. En promedio, en los últimos meses se estaban gastando unos US$ 800 millones al mes en tarjetas de crédito y débito, de los cuales cerca del 50% se destinaba a paquetes turísticos y pasajes y el resto tarjeta con consumos en el exterior. “El consumo de este tipo venía creciendo y, si seguía con esta tendencia, íbamos a llegar a unos 10.000 millones de dólares en el año. Esperamos tener una caída a partir de ahora”, señalaron las fuentes.

