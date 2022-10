El Partido Justicialista bonaerense participará del acto del 17 de octubre

El Partido Justicialista (PJ) bonaerense acordó este martes en La Plata participar del acto en Plaza de Mayo para conmemorar el 17 de octubre y reprogramó para el 5 de noviembre próximo el Congreso partidario que había suspendido por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El encuentro estuvo encabezado por el diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y se realizó en la sede partidaria ubicada en la calle 54, entre 7 y 8, de la capital provincial. El secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo para la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, informó al término de la reunión que “a propuesta de la rama sindical que organiza el acto del 17 de octubre se decidió acompañar esa movilización y fue ratificada la propuesta”. Según voceros partidarios, se propuso en consenso con las diferentes centrales obreras, espacios de cooperativas y PyMES, la consigna “Unidad nacional por la soberanía y la justicia social”. Consultado sobre si la movilización sería ” a favor del Presidente Alberto Fernández o tendría reclamos puntuales”, Larroque explicó que “es una movilización de carácter histórico, por el nacimiento del peronismo, y donde el movimiento obrero tiene una centralidad muy marcada“. “Hay una agenda económica muy compleja en materia de recomposición salarial, conflictos diversos que se vienen desarrollando y ponen al movimiento obrero en centralidad”, apuntó. Larroque reconoció que se evaluó la situación general del país y “la situación no es buena, no sólo por la crisis económica y social sino por la crisis política, y el Partido Justicialista en este sentido tiene que ser un elemento dinamizador que defina iniciativas y redefina peleas en representación de la gente”.

