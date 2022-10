El paro de 48 horas dispuesto por la UTA se cumple en gran parte de las provincias

La conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera Roberto Fernández, inició este miércoles un paro de 48 horas en el interior del país en demanda del cobro del aumento salarial ya acordado, informó el gremio. La medida de fuerza -que afecta a las líneas de transporte urbano de pasajeros en el interior del país- no comprendía al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) ni tampoco a las provincias de Río Negro, Chaco y La Rioja, donde se alcanzaron acuerdos con empresarios locales y la paralización de los servicios, entonces, no se llevaba adelante. En el resto del país, los choferes de colectivos iniciaron en el primer minuto del miércoles un paro de actividades que se extenderá hasta la medianoche del jueves, ante “el fracaso de las negociaciones salariales con la federación empresaria del interior del país (Fatap)” en la cartera laboral de la Avenida Callao 114, según dijo el martes Fernández. El dirigente gremial sostuvo que se agotaron todas las instancias de negociación previas para “no perjudicar a los 9 millones de usuarios que a diario utilizan los servicios”, aunque afirmó que los empresarios “niegan el acuerdo y no abonan el aumento”. Paro en Entre Ríos. Foto Engue Cornu. “La UTA luchará por la efectivización de la mejora salarial a los trabajadores del interior y adoptó por ello medidas de acción gremial. El sindicato exige el cumplimiento del acuerdo, de la misma manera que realizó en su momento gestiones estatales para consensuar el incremento de los haberes para el personal del AMBA”, detalló el sindicalista en un comunicado. También, sostuvo la necesidad de que se cumpla la premisa de “igual remuneración por igual tarea” para los trabajadores del interior del país, y exigió “un mayor compromiso y participación de los gobernantes y de la cartera de Interior, que en definitiva son los que deben enfocarse en la resolución definitiva del conflicto”. En Córdoba, el servicio urbano de pasajeros permanecía paralizado, con los consecuentes inconvenientes para los trabajadores que no pueden llegar a sus puestos y deben acudir a tomar taxis, mientras que algunas universidades públicas y privadas no toman asistencia a aquellos alumnos que tengan domicilio a más de 30 cuadras. En Tucumán, los choferes también se adhirieron a la medida: “Formamos parte de una unión, y cuando se decreta una medida de fuerza, es con alcance para todo el interior del país”, dijo a la prensa el secretario General de UTA-Tucumán, César González. Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo dijo que el gobierno provincial “viene haciendo un aporte en compensaciones para que los colectivos funcionen, no para que estén parados” y agregó: “Los empresarios se tiene que esforzar porque todos los días 600.000 tucumanos usan el servicio público de pasajeros”. La provincia de San Luis también se encuentra sin transporte urbano e interurbano por 48 horas y la medida afecta a los transportes urbanos de la capital puntana y Villa Mercedes y los interurbanos de toda la provincia. “Lo que solicitamos en el interior es que, a igual tarea, haya igual remuneración porque hay una diferencia muy grande con los sueldos de los compañeros del AMBA”, dijo el secretario general de UTA San Luis, Iván Piñeyro, y agregó que el incremento solicitado para octubre, noviembre y diciembre ronda un 50 por ciento. Paro en Entre Ríos. Foto Engue Cornu. En Jujuy, el servicio del transporte público de pasajeros se encuentra interrumpido en el marco del paro de 48 horas que determinó la Unión Tranviarios Automotor (UTA), al que la seccional en la provincia adhirió bajo la misma modalidad; sin asistencia a los lugares de los trabajos, según se había pronunciado en el marco de una conferencia de prensa en las últimas horas ante la presencia de delegados de todas las empresas a nivel local. En el caso de la ciudad de Santa Fe, la adhesión a la medida de fuerza era este miércoles total, por lo que no había servicio de colectivos tanto de corta como de media distancia, lo que repercutió en el ámbito escolar, ya que tanto alumnos como docentes tuvieron justificada la falta en caso de residir a más de 20 cuadras de los colegios. El secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello, opinó que el pedido de los trabajadores “es razonable” porque pretenden “ganar lo mismo que los choferes del AMBA, donde se cerró la paritaria con un 35% de aumento, pero no hay plata para el interior”. En la ciudad de Rosario también el paro se sentía con fuerza por la mañana: “Cansa denunciarlo, hemos dicho que no somos trabajadores de segunda, CABA y AMBA tienen otra realidad: ellos cobran en tiempo y forma. El problema es para nosotros e, indudablemente, parece que la voluntad política es no transformar esa realidad”, consideró el titular de la UTA en Rosario, Sergio Copello al confirmar que la medida se cumple en la ciudad de Rosario y la región. También en la ciudad bonaerense de Mar del Plata la medida de fuerza afecta a todas las líneas urbanas y también a los servicios de media distancia, con lo cual también se ve afectado el servicio que brinda las empresas de transporte de pasajeros uniendo las localidades linderas como es Mar Chiquita y Miramar. En Entre Ríos, varias ciudades se vieron afectadas por el paro, que causó inconvenientes en el dictado de clases en escuelas y una mayor cantidad de vehículos en las calles de ciudades como Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Además, el transporte de la zona metropolitana de Paraná-Oro Verde-Colonia Avellaneda, y los de las localidades de Chajarí y La Paz también inició la medida de fuerza. En Salta, el acatamiento es total desde los primeros minutos de hoy, lo que afectó principalmente a los comercios, en vísperas del Día de la Madre, y las industrias, debido a que muchos trabajadores tuvieron inconvenientes para llegar a desempeñar sus tareas. En tanto, la secretaria de Gestión Educativa de Salta, Adriana Saravia, informó que el personal docente y no docente que resida a más de 20 cuadras del domicilio laboral tendrá justificada la inasistencia, mientras que los estudiantes que utilicen el transporte público de pasajeros también podrán justificar su ausentismo. También en Santiago del Estero rige el paro de colectivos urbanos e interurbanos: son 600 los trabajadores de las líneas urbanas e interurbanas de la provincia que se encuentran adheridos a la medida de fuerza resuelta a nivel nacional. En la ciudad de Neuquén se encontraban afectadas todas las líneas de autobuses Neuquén y Pehuenche que recorren los barrios de la localidad, pero no se encontraban afectados a los servicios interurbanos prestados por Pehuenche y Ko-Ko que conectan con la provincia Río Negro. En algunas provincias se llegaron a acuerdos particulares con los empresarios locales y el paro no se cumple, como en Río Negro, Chaco y La Rioja. Paro en Entre Ríos. Foto Engue Cornu. La delegación de la UTA Patagones-Viedma (Río Negro) informó que “habrá servicio de transporte de pasajeros en la comarca”, ya que los empresarios locales “respetarán el acuerdo paritario alcanzado por lo cual no será necesario ir a una medida de fuerza”. En San Carlos de Bariloche adhirieron al paro que afectará a los servicios de Mi Bus y Las Grutas. En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela anunció en su cuenta de Twitter: “Quiero comunicar que en La Rioja no habrá paro de transporte. Queremos seguir garantizando el servicio a las y los usuarios y también las condiciones laborales de los choferes y choferezas poniendo todo lo que esté a nuestro alcance para que todo siga funcionando con normalidad”. En Chaco, el gobernador Jorge Capitanich, anunció el martes que no habría paro de transporte en la provincia y se mantendría el servicio habitual “en virtud de priorizar a los usuarios”. “Buenas noches! Quiero comunicarles que mantuvimos una reunión con UTA y las empresas debido al paro nacional de transporte. En virtud de priorizar a los usuarios y garantizando las condiciones laborales de los trabajadores ,mañana no habrá paro, manteniéndose el servicio habitual”, escribió el gobernador Capitanich en su cuenta de Twitter. También en Bahía Blanca el servicio de transporte público de pasajeros funcionaba en forma normal luego que se llegara a un acuerdo a nivel local, pese al paro anunciado por la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

