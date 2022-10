Controles viales en Burzaco, Longchamps y Don Orione: secuestran motos, autos y licencias

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Agencia Municipal de Seguridad Vial y con la asistencia de la Policía Bonaerense, llevó adelante una serie de operativos preventivos de tránsito durante el fin de semana largo en distintos puntos de nuestro distrito en los que se secuestraron un total de 37 vehículos por diferentes irregularidades, entre motos y autos. Además, durante los procedimientos que se efectuaron en los puntos más conflictivos para prevenir faltas de tránsito, controlar la documentación de los rodados y evaluar los niveles de alcoholemia de las y los conductores, previniendo además la realización de picadas, se retuvieron 200 licencias de conducir. En este caso, los operativos sorpresivos y rotativos se efectuaron en horas de la noche en distintos puntos de las localidades de Burzaco, Longchamps y Don Orione, en el marco de un trabajo constante que se replica en todos los rincones de Almirante Brown. Cabe destacar que durante dichos procedimientos, que se concretaron el viernes, sábado, domingo y lunes, se registraron dos test de alcoholemia con resultado positivo, se labró una multa general y del total de los vehículos secuestrados 20 son autos y 17 corresponden a motos. Desde la Comuna remarcaron que estas acciones incluyen el pedido de la documentación obligatoria, la verificación del cumplimiento de la normativa de tránsito vigente, controles de alcoholemia y la prevención de picadas en las vías más rápidas del distrito. Finalmente, Mariano Cascallares sostuvo que con el equipo del Municipio Almirante Brown “seguimos profundizando estas acciones preventivas en diferentes puntos del distrito para cuidar a nuestros vecinos y vecinas”.

Both comments and pings are currently closed.