Cada vez más vecinos se suman al programa en recolección diferenciada en domicilios y centros comerciales

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa Eco Inclusión, profundiza la recolección diferenciada en domicilios y centros comerciales junto a recicladores urbanos para avanzar hacia un distrito más sustentable y ya suman cerca de 10 mil los vecinos y vecinas que participan en distintos barrios y localidades. Actualmente se recolectan mensualmente 100 toneladas gracias al trabajo puerta a puerta que realiza el Municipio, mediante la utilización de cuatro camiones en los cuales los recicladores acopian los distintos materiales. Este servicio, que comenzó primero en algunas localidades, ya se extendió a gran parte del distrito, con el objetivo de que en los próximos meses se pueda abarcar a la totalidad de Almirante Brown. Además, también se realiza en instituciones y escuelas. Cabe destacar que actualmente son nueve las cooperativas que trabajan con el Municipio, entre las que se encuentran “Cartoneros Unidos de Brown”, “Pampa”, “Las Cavas” y “Colectivo Ambiental Polo Reciclador”. “Almirante Brown es un verdadero pulmón verde en el Conurbano Bonaerense y estamos convencidos de que todas las iniciativas que podamos impulsar para preservarlo y potenciarlo son vitales para nuestros vecinos y vecinas, quienes cada vez más toman conciencia de la importancia del reciclado y la separación de residuos”, remarcó Mariano Cascallares. Mientras que Juan Fabiani subrayó que “todas estas medidas a las que se suman cada vez más personas, tienen como objetivo avanzar hacia un Almirante Brown más sustentable y con conciencia ambiental”. ¿Cómo funciona el servicio? La recolección diferenciada se lleva adelante siempre de 12 a 17 horas. En Adrogué, por ejemplo, se realiza los martes y jueves, al igual que en Burzaco. En Claypole, los miércoles; en Don Orione, los lunes; en José Mármol, los lunes y viernes; y en Glew los viernes, al igual que en Longchamps y Rafael Calzada. En paralelo, las Cooperativas también realizan la recolección diferenciada por los negocios ubicados en los centros comerciales de Glew, Burzaco, San José, Adrogué, y Calzada. En este caso la recolección se realiza todos los días, de 9 a 14 horas, con las “Bici Carros” que fueron entregados por el Municipio de Almirante Brown. Actualmente la Comuna cuenta con 12 bicicletas y en los próximos días se sumarán 18 más, teniendo un total de 30 rodados recorriendo los barrios. Durante dicho recorrido se entrega una bolsa transparente donde los vecinos deberán depositar sus residuos reciclables durante la semana y luego sacarla a la vereda los días de recolección. En dicha bolsa se deben depositar papeles (blanco o de color, revistas, diarios, fotocopias y folletos), plásticos (botellas, bazar, tapitas, bolsas y sachets), cartones (cajas, bolsas o maples), vidrios (envasas de color o transparentes, frascos y botellas) y metales (latas, aerosoles, llaves, candados o desodorantes, entre otros). En todos los casos, el material recopilado se traslada a los diferentes “Eco Puntos” que se encuentran ubicados en las localidades de San José, Don Orione y Burzaco, donde los materiales son clasificados por recuperadores urbanos, prensados y finalmente enviados a industrias para que los transformen en material reutilizable. A estos “Eco Puntos” también llega el material que los camiones retiran de los cestos soterrados y de las 15 estaciones de reciclado, que funcionan de lunes a viernes de 9 a 17 horas y que están ubicadas en diferentes puntos del municipio.

