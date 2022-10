Acuña extendió los días de clases en los secundarios que fueron tomados

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, extendió los días de clases en las escuelas secundarias que fueron tomadas por estudiantes en reclamo de mejoras edilicias y contra las prácticas laborales, en tanto alertó a los alumnos que protagonizaron las protestas sobre la posibilidad de perder la condición de regularidad por faltas injustificadas. A través de un comunicado, la cartera educativa indicó que “decidió que en las escuelas secundarias que fueron afectadas por las tomas se extenderá el período de clases regulares de manera obligatoria para todos los estudiantes, en función de los días perdidos en cada escuela”. De acuerdo al calendario escolar vigente en 2022, las clases finalizarán para todas las escuelas de nivel secundario el 2 de diciembre; no obstante, a partir de la nueva resolución, en las escuelas que fueron tomadas, las clases regulares se extenderán de acuerdo a los días que hayan permanecido cerradas. Posteriormente, las y los estudiantes tendrán el período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción previo a las mesas de examen, y el ciclo lectivo finalizará el 23 de diciembre. Las tomas en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires se registraron desde comienzos de octubre en al menos 15 establecimientos en reclamo de arreglos en la infraestructura edilicia, así como mejoras nutricionales en las viandas de comidas que reciben los estudiantes y en contra de las prácticas laborales obligatorias a las cuales deben concurrir en instituciones del sector público como en empresas del privado. Comunicado porteño En la resolución, en tanto, se establece que los estudiantes que participaron de las tomas de las instituciones educativas “podrían ver afectada su condición de regulares por tener faltas injustificadas y no cumplir con el 85% de asistencia del bimestre”, con lo cual deberían rendir la totalidad de las materias bajo el esquema de alumnos libres. En los argumentos expresados por Acuña en el escrito, al que tuvo acceso Télam, remarca “la presencialidad en el espacio escolar es un ámbito prioritario para el encuentro, la enseñanza, el aprendizaje y la socialización”; en tanto consigna que desde la gestión actual adoptaron “medidas para el recupero de aprendizajes” tras la pandemia, entre las cuales menciona la extensión del calendario escolar. “Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”, dijo Acuña. Y agregó que seguirán “dialogando con los estudiantes como lo hicimos durante todos estos años de gestión. Sin embargo, también vamos a seguir siendo firmes respecto a los límites que supone la convivencia democrática; los espacios de diálogo están abiertos, pero siempre que las escuelas estén abiertas”.

