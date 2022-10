Mauricio Macri internado: ingresó a clínica de Palermo por una operación

Mauricio Macri fue internado el martes en el sanatorio La Trinidad luego de una operación programada. Luego del procedimiento, el expresidente se encuentra en buen estado según confirmaron fuentes cercanas. El exmandatario había viajado a Europa hace unos días. Se desconoce todavía el motivo de la operación o su evolución. Solo se sabe que está en buen estado y que permanecerá internado para recuperarse del procedimiento. La última internación de Macri fue en 2020, cuando se realizó una endoscopía en el Sanatorio Otamendi a causa de un pólipo en el intestino que debieron extirparle. Esa intervención fue realizada en el Sanatorio Otamendi. En el mismo lugar, en 2017 el expresidente se realizó una operación de su rodilla derecha a causa de una lesión deportiva. Esa intervención fue la tercera en la zona. Un año antes, en 2016, estuvo internado en la Clínica Olivos por algunas horas debido a una arritmia cardíaca. De este procedimiento el martes por el cual permanece internado, solo se conoce que estaba programado y que se encuentra en buen estado. No se difundieron los motivos de la operación por la que sigue internado en el sanatorio de Palermo.

