Difunden una guia con los servicios ofrece la nueva oficina de Anses en Brown

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), inauguró este mes una nueva sede de ese organismo nacional en la localidad de Rafael Calzada donde los vecinos y vecinas ya pueden acceder a un amplio abanico de servicios y prestaciones. El nuevo edificio de Anses está ubicado en el predio del Polideportivo de Rafael Calzada, específicamente en Güemes N° 1551, y a metros de la nueva Delegación Municipal que muy pronto también abrirá sus puertas a la comunidad. En este sentido, la flamante oficina brinda su atención de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas, y ofrece una gran variedad de servicios vinculados a la atención integral, asignaciones familiares y asignaciones universales. También se realizan trámites de embarazo para protección social y prenatal para mujeres en relación de dependencia y empleadas domésticas y también hombres cuyas parejas cursan el embarazo. Se efectúan, asimismo, diversas orientaciones vinculadas al inicio de las pensiones no contributivas, consultas espontáneas, carga de libretas sin turno y presentación de libretas. Según se informó, se trabaja para incorporar en el lugar los trámites por desempleo y jubilaciones. Por el momento, los mismos pueden gestionarse en las Unidades de Atención Integral (UDAI) que ANSES tiene actualmente en Burzaco, en la avenida Hipólito Yrigoyen N°14.925, y Longchamps, en Carlos Diehl N°1765. En todos los casos la atención es de lunes a viernes, también de 8.30 a 14.30 horas. Esta es la oficina número cincuenta que abre la actual gestión de la Anses en todo el país. “Invitamos a nuestras vecinas y vecinos a acercarse a las nuevas instalaciones donde hay un equipo listo para brindar respuestas. Y a metros de allí en breve estaremos inaugurando la nueva Delegación Municipal que será el tercer edificio nuevo (luego de la delegación de José Mármol y la de Glew inaugurada este lunes 10 de octubre) que estamos presentamos en nuestro distrito”, indicó Mariano Cascallares. El lugar fue inaugurado esta semana por Mariano Cascallares, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, en un acto compartido con jubilados y jubiladas del distrito.

