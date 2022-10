Denuncian “sueldos de hambre” en el municipio de Esteban Echeverría

El Sindicato de Municipales de Esteban Echeverría presentó una denuncia en el Ministerio de Trabajo por sueldos de hambre, por debajo del Mínimo Vital y Móvil. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Esteban Echeverría (STMEE) volvió a apuntar contra el intendente Fernando Gray por las condiciones laborales que impone a sus empleados, la mayoría de los cuales percibe sueldos de subsistencia, muy por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil -establecido en $51.200 para el mes de septiembre-. A la par, denuncian que más del 20% de los trabajadores se encuentra en condición de contratado y que se nombra a funcionarios políticos. A ello se suman otros incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo, especialmente en materia de Seguridad e Higiene, como ser la falta de indumentaria, móviles que no cuenta con la correspondiente VTV (Verificación Técnica Vehicular) o la falta de insumos en el hospital municipal, hechos que el gremio denunció formalmente ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, realizaron una masiva movilización frente al Palacio municipal, que contó con el respaldo de la FESIMUBO (Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses), desde la cual critican a Gray por “vanagloriarse de ser peronista, pero no cumplir con los mandatos de Perón y Evita para con los trabajadores”. Al momento, no hubo ninguna respuesta, por lo que los gremios comenzaron a evaluar adoptar nuevas medidas de fuerza. En diálogo con Diario Popular, la secretaria general del STMEE, Nélida Haye, precisó que “con los aumentos que se habían acordado a principio de año, un ingresante que trabaja 8 horas por día -dos horas más que en la mayoría de los municipios- cobrará este mes $35.500, una suma con la que nadie puede subsistir”. “Queremos dialogar y llegar a un acuerdo por salarios dignos, pero Gray se rehúsa a atendernos”, se quejó la dirigente gremial, quien aseguró que “el intendente nos acusa de querer asfixiar al Municipio mientras él continúa creando nuevas dependencias y ampliando la planta política”. En tanto, el secretario gremial de FESIMUBO, Rubén Espínola, señaló que “desde la Federación estamos haciendo todos los esfuerzos por resolver el conflicto, pero necesitamos una respuesta”. En ese sentido, añadió que “el resto de los municipios de la región vive otra realidad e incluso los amarillos (por Néstor Grindetti, en Lanús) mantienen el diálogo con el gremio”.

