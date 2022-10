ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y prestaciones este martes 11 de octubre de 2022

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que jubilados, pensionados y beneficiarios AUH, AUE y otras prestaciones cobrarán el martes 11 de octubre por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes o bien tendrán acreditados sus haberes en las cuentas correspondientes, según la terminación de su DNI. A esto se suma el bono de refuerzo por la inflación de $7.000 y más beneficios como medicamentos gratis, Tarjeta Alimentar, entre otros programas. En octubre, los jubilados y los titulares de prestaciones de ANSES ya empezarán a cobrar los haberes con un aumento del 15,53% confirmado por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Mientras que la AUH y AUE alcanzaron los $ 8.471. Además, hubo una suba en el piso del Salario mínimo Vital Móvil que se verá reflejado en el salario de varias prestaciones este mes. Por otra parte, el Gobierno confirmó que analiza la posibilidad lanzar un bono para las personas que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos

