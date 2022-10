Más de 3,2 millones de turistas y excursionistas viajaron por todo el país

El fin de semana extra largo concluyó con un saldo de 3,2 millones de turistas y excursionistas que gastaron un total de $ 42.646 millones en el circuito turístico argentino, de acuerdo a un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta manera, entre el pasado jueves 6 y este lunes, 1.320.000 turistas y 1.887.600 excursionistas recorrieron el país, aunque en una cantidad de viajes menor a 2021, y con gasto promedio diario por persona de $ 8.312, reportó CAME. “El resultado económico tuvo un aumento real de 34,8% frente al mismo fin de semana del año pasado”, destacó el informe y precisó que, si bien “la cantidad de turistas fue menor a 2021, el impacto económico en términos reales fue mejor este año, porque se hicieron viajes a distancias más largas y hubo mucha más oferta de servicios pagos para disfrutar, que en la temporada pasada”. “El resultado económico tuvo un aumento real de 34,8% frente al mismo fin de semana del año pasado” CAME Ocupación La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, aseguró este martes que el balance del fin de semana largo “es súper positivo”, detalló que “en los destinos más elegidos” se registró un 90% de ocupación y “en los más tradicionales y en los emergentes” se llegó al 100%. En declaraciones a radio Provincia, la funcionaria consideró que ello “es muy prometedor” y estimó que “hay buenas proyecciones de cara a la temporada 2023”. “En este caso por ser un fin de súper largo hace que la gente disfrute más las salidas”, expresó Martínez y manifestó que “hay muchos lugares que están sin poder satisfacer la demanda, que es muchísima”. Graficó que “Carhué estaba al 100% y ya el jueves y viernes tuve noticias de que estaban pasados de ocupación y derivando turistas hacia localidades cercanas”, y añadió que ese “es el caso de muchos destinos no tan tradicionales”. Finalmente, proyectó para el verano 2023 “una muy buena temporada”, dijo que el Gobierno está “super atento” a la cuestión de los precios “y cómo se desarrolla eso, porque esto no es ajeno a la crisis económica a nivel país”. “Teniendo en cuenta esa situación a la que estamos pendientes, estimamos que va a ser una muy buena temporada. Por eso estamos con todos los destinos trabajando a pleno y preparando promociones para el verano que viene”, cerró. Turistas Respecto de los turistas, la fecha concluyó con un total 1.320.000 turistas, lo que representó un 20% menos que en el mismo feriado del año pasado, debido a que “en 2021 había sobreexplotado el turismo por la necesidad de viajar luego de tanto tiempo en confinamiento”, explicaron. Sin embargo, este año tuvo un mayor volumen “la presencia del turista internacional”, agregaron. De esta forma, los turistas gastaron $ 37.305 millones, 42,2% más que en 2021, a precios constantes, por lo que “si bien viajó menos gente, el gasto promedio diario se triplicó no sólo por la inflación interanual, sino porque las mayores distancias recorridas, los eventos y otras actividades pagas que estuvieron disponibles al 100%, obligaron destinar más recursos a las mini vacaciones”. Autos con destino al partido de la Costa por el fin de semana largo. Así, el gasto promedio diario por persona este año fue de $ 8.312 que significó un 207,9% mayor al año pasado, “que a precios reales implica un aumento de 72,5%”, destacaron. Además, cada turista promedió una estadía de 3,4 días, “algo por encima del 2021 (3,3 días), básicamente porque el visitante internacional permaneció más tiempo y porque volvieron los destinos patagónicos a pleno que son los que atraen estancias más largas”. Excursionistas En su caso, viajaron 1.887.600 personas con un gasto promedio de $ 2.829 cada uno, y “generaron un impacto económico directo de $ 5.341 millones el fin de semana”, acotaron desde CAME. También “las propuestas de turismo rural fueron una de las protagonistas de este fin de semana XXL, con ofertas en todo el país que quedaron casi sin cupos”, resaltaron. Por otro lado, Mar del Plata continuó posicionándose como la primera elección turística del país, de acuerdo a la Cámara de la Costa Atlántica para Actividades Comerciales y Desarrollo (Cameco). Jóvenes disfrutan del sol en Mar del Plata. /Foto: Diego Izquierdo Desde Cameco aseguraron que el fin de semana extra largo arrojó un resultado positivo con una “ocupación hotelera del 90%”, y confirmaron que “la ciudad sigue posicionándose como la primera elección turística a nivel nacional “. Al mismo tiempo, auguraron “una temporada más que positiva” y resaltaron que en los últimos días el turismo generó una “explosión gastronómica” en la ciudad, que tuvo relación directa con el 90% de ocupación hotelera y los 168.876 visitantes que visitaron la ciudad. Coincidentemente, desde el Ente Municipal de Turismo (Emtur) sostuvieron que arribaron a esa ciudad 168.876 turistas, “una cifra que marca un 73% más de ingresos que en 2019 previo a la pandemia y demuestra que culmina un excelente fin de semana”.

