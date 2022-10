Lomas: Aparecieron la madre y la hija buscadas en Temperley

Después de varias horas de intensa búsqueda, finalmente aparecieron Leticia y su hija M., quienes estaban desaparecidas desde el miércoles en Temperley. La familia había contado a los medios que Leticia padece adicción a las drogas y al alcohol, al igual que su pareja, con quien convivía en una casa junto a una de sus hijas en Villa Galicia. La mujer de 37 años estaba en el hogar Fátima Catán por haber sufrido violencia doméstica y luego fue llevada con su hija de 11 al Hospital Gandulfo para ser tratada. Horas después, Leticia escapó con M. y no se supo nada sobre ellas durante tres días. La única pista era la filmación de una cámara de seguridad que las había captado en Joaquín V. Gonzáles y Rivadavia, en Temperley. Recién el sábado hubo novedades concretas: desde la Comisaría 8ª de Villa Galicia informaron a la familia que madre e hija habían sido encontradas con vida, sin dar mayores detalles. La noticia que en principio les trajo alivio, pronto se convertiría en preocupación. Sucede que la familia se enteró que Leticia fue con M. a un centro para tratar su adicción a las drogas, pero no saben cómo llegaron a ese lugar, no pueden comunicarse con ellas. “La dejaron libre y se fueron a ese lugar. No sabemos cómo apareció ahí. La única solución que nos dieron es que el martes vayamos al Juzgado de Familia, que es donde se tramita esta cuestión de violencia familiar y tenencia de la nena. No se puede hacer nada más”, comentó la familia en charla con La Unión.

Both comments and pings are currently closed.