Glew celebró sus 175 años con la inauguración de la nueva delegación municipal y un colorido desfile

Cientos de vecinas y vecinos celebraron junto al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y a Mariano Cascallares el 157° aniversario de la localidad de Glew con la inauguración de la nueva Delegación Municipal y un colorido desfile que contó con el cierre de las instituciones tradicionalistas brownianas. Los festejos comenzaron con la inauguración del nuevo edificio de la delegación municipal en el Parque de la Estación Madre Teresa de Calcuta, ubicado en la intersección de Jorge Newbery, Garibaldi y Reina Elena. Allí después del tradicional corte de cintas y la colocación de una placa recordatoria en el flamante edificio, las autoridades presentes recorrieron las modernas instalaciones que construyó el Municipio con el objetivo de potenciar y mejorar la atención y los servicios hacia la población. Luego de la acción de gracias, se procedió a la entrega de banderas, nacional, provincial y distrital a diferentes escuelas e instituciones de la localidad, entre ellas, al Jardín de Infantes ¨El Sapito Verde¨ del Club Atlético Defensores de Glew, en el 40º Aniversario de su fundación; a la escuela Primaria Nro. 69 ¨Raúl Soldi; el Centro de Jubilados ¨Anselmo Diez; la Sociedad de Fomento “Barrio Los Álamos”; y al Club Atlético Defensores de Glew. El acto continuó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Combate de San Lorenzo de la Escuela de suboficiales “Sargento Cabral”, y el tiempo de palabras en un merecido homenaje a todo un pueblo que se forjó gracias al trabajo y compromiso de sus pobladores. En la ocasión, Fabiani renovó el compromiso del Municipio de seguir trabajando para que la ciudad de Glew crezca con nuevas obras -como la pavimentación en marcha de la avenida Capitán Olivera- y como comunidad. En tanto Mariano Cascallares celebró la inauguración del nuevo edificio de la Delegación Municipal que la Comuna construyó en el afán de “mejorar la atención y los servicios a todos nuestros vecinos y vecinas”: En tanto instó a los presentes a seguir trabajando juntos para que Glew y Almirante Brown sigan desarrollándose. Durante la jornada se realizó la entrega de un presente a la Fundación Raúl Soldi por su aporte cultural a la comunidad. Formaron parte de la jornada la diputada Nacional, María Rosa Martínez, el diputado Nacional, Federico Fagioli, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la titular del Consejo Escolar, María Marta Silva, el delegado Municipal de Glew, Guillermo Antoniani, además secretarios y subsecretarios, concejales y concejalas, consejeros y consejeras escolares, entre otros. La celebración se cerró con un colorido desfile que contó con la participación de delegaciones escolares, representantes de entidades de bien público, centros de jubilados, bomberos, y ex combatientes al cumplirse los 40 años de la heroica gesta. También se sumaron centros tradicionalistas que amenizaron el encuentro con el canto de payadores y se exhibieron carruajes y caballos ante el aplauso de los presentes.

