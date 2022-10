Cascallares y Fabiani participaron del Burzaco Matsuri y entregaron asistencia a escuelas

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y Mariano Cascallares participaron este domingo 9 de octubre junto a cientos de familias y vecinos del 11° Burzaco Matsuri 2022 que se desarrolló en el campo de deportes de la Asociación Japonesa en la mencionada localidad. Como es costumbre, el tradicional encuentro sumó comidas y bailes típicos participativos además de una colorida feria de artesanías para el disfrute de las y los vecinos en una tarde soleada. Con esta actividad los presentes tuvieron un acercamiento a la vida, a las costumbres, y a la historia de la cultura japonesa en nuestra región. Mariano Cascallares y Juan Fabiani dialogaron con las familias, saludaron a las autoridades niponas y participaron de las actividades culturales. En la oportunidad también compartieron un emotivo momento con la entrega de equipamiento a las delegaciones de la Escuela Primaria N° 59 de Burzaco y el Centro Educativo Complementario (CEC) N° 802 de la localidad de Glew. “Como lo hacemos siempre estamos acompañando a la querida comunidad japonesa de Almirante Brown en este nuevo Matsuri, en este caso de primavera”, indicó Mariano Cascallares para agregar que “la cultura, las costumbres y las tradiciones niponas nos enriquecen y ya son parte de nuestro pueblo”. Los grupos de tambores japoneses, las muestras de artes marciales, los puestos de artesanías locales y las comidas típicas le dieron brillo y color a la tarde de Burzaco transformando al Matsuri 2022 de primavera en una nueva edición exitosa del evento que convoca a las familias niponas y argentinas.

Both comments and pings are currently closed.