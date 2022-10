Siguen apareciendo ballenas muertas en Península de Valdés

Al menos 15 ballenas franca australes fueron encontradas muertas en los últimos diez días en el Golfo Nuevo, en el interior de Península Valdés, sobre el noreste del Chubut, de acuerdo al último informe difundido por el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB). La información, difundida en el último comunicado que publicó la página oficial del ICB, destaca que “hasta la fecha se han detectado al menos 15 individuos adultos y juveniles muertos” de ballena franca austral (Eubalaena australis) en un lapso de 10 días. El comunicado agrega que “el equipo continúa trabajando para contabilizar correctamente los reportes que nos envían ya que hay individuos flotando que requieren confirmación de edad y sexo”. Si bien se tomaron muestras de los cadáveres para su posterior análisis, todavía no existe una explicación científica sobre el motivo de las muertes y se aguardan los análisis de laboratorio, que siguen un riguroso protocolo. La principal hipótesis es que existe en las aguas de los golfos San José y Nuevo, que se ubican al norte y al sur de la Península Valdés, la presencia inusual de toxinas provenientes de la llamada “Marea Roja”.

