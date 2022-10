Messi confirmó que el de Qatar será su último Mundial

El astro argentino Lionel Messi confirmó que el de Qatar será su último Mundial con la Selección y aseguró que tiene “un poco de ansiedad y nervios” aunque el equipo llega “en un buen momento por cómo se dieron todas las cosas”. Ante la consulta sobre si será su última cita mundialista con la camiseta albiceleste, Messi respondió en una entrevista para la sección “En Primera Persona” de Star+: “Sí, seguramente sí… Seguramente sí”. Además, expresó: “Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Ansiedad de querer que sea ya y los nervios de decir ‘bueno, ya estamos ahí, qué va a pasar, es el último, cómo nos va a ir’. Por un lado no vemos la hora de que llegue y por el otro está el cagazo de querer que nos vaya bien“. “Llegamos en un buen momento por cómo se dieron todas las cosas, con un grupo muy armado, muy fuerte. Pero después en un Mundial puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos, por eso es tan difícil y tan especial un Mundial, porque no siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba”, continuó la “Pulga”.

Both comments and pings are currently closed.