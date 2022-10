El municipio realizó nueva jornada de forestación en la estación de Claypole

En el marco del histórico plan de forestación que lleva adelante el Municipio de Almirante Brown en las localidades y en los barrios, se plantaron especies exóticas y nativas en el circuito aeróbico de la Estación de Claypole. La intervención realizada en los últimos días, en el espacio verde -ubicado en Remedios de Escalada y Alsina- incluyó un operativo de poda, limpieza y extracción de añosos eucaliptos con riesgo de caída, y la plantación de variedades de mediano porte, un total de 28 Lagestroemías y 10 Aguaribay. Los trabajos fueron llevados adelante por las cuadrillas de Arbolado y de Embellecimiento del área de Diseño Urbano de la Secretaría de Gestión Descentralizada del municipio. Dichas actividades forman parte de la labor diaria que se ejecutan en diferentes espacios recreativos de todas las localidades, acompañando las obras de puesta en valor. El plan de forestación más grande en la historia del distrito, en el que desde 2018 concretó la plantación de alrededor de 5.000 árboles, tiene como prioridad no solo el cuidado del ambiente sino enriquecer y embellecer cada uno de los rincones de Almirante Brown considerado un gran pulmón verde para el conurbano bonaerense. En este sentido, Mariano Cascallares subrayó: “Seguimos potenciando el desarrollo paisajístico y fundamentalmente contribuyendo al cuidado del ambiente en nuestro distrito en el marco del programa sustentable Brown Verde”. Por otro lado, desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, indicaron que las especies plantadas son producidas en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, donde se avanza a pasos agigantados con la producción de nuevas especies autóctonas y nativas, entre ellas, ombúes, talas, curupíes, palos amarillos, lecherones, ceibos, espinillos, tarumas, colonillos, carpincheras y pasionarias, además de aguarabaicitos y pata de vacas. Cabe señalar que el Municipio realiza podas controladas, en base al diagnóstico integral de reconocimiento y control de la arboleda, debido a que en el distrito hay especies muy añejas con más de 60, 70, 80 y 90 años. Además, en el marco del censo del arbolado browniano se potencia la planificación y ejecución de acciones tendientes a la preservación del patrimonio forestal.

