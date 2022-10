Cascallares “Las prioridades son sumar servicios, ampliar derechos y concretar mas obras”

En declaraciones realizadas en Rafael Calzada, Mariano Cascallares consideró que “nuestras prioridades en Almirante Brown son seguir sumando servicios para las vecinas y los vecinos, ampliar más derechos, y continuar concretando las obras públicas que le mejoran la calidad de vida a nuestra gente”. Cascallares puso como ejemplo de nuevos servicios las cuatro Delegaciones Municipales construidas en José Mármol, Rafael Calzada, Glew y Ministro Rivadavia. Agregó que la apertura de las nuevas oficinas de la Anses en Calzada claramente constituyen una ampliación de derechos. Y finalizó: “Las más de mil cuadras de pavimento que realizamos este año, los tres pasos bajo nivel en marcha, el Viaducto de Ruta 4, las obras de la Universidad, o las nuevas escuelas y jardines” son algunas de las muchas obras en marcha. Mariano Cascallares realizó estas declaraciones durante la inauguración del nuevo edificio de la ANSES en Rafael Calzada junto a su directora ejecutiva, Fernanda Raverta y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani. El nuevo edificio que funciona en el Polideportivo de Rafael Calzada brinda sus servicios desde el pasado 26 de agosto, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas. Allí se realizan todas las prestaciones que tienen que ver la atención integral, asignaciones familiares, asignaciones universales, trámites de embarazo para protección social, prenatal para mujeres y hombres cuyas parejas cursan el embarazo, presentación de libreta. Se efectúan consultas espontáneas, carga de libretas sin turno. Por el momento no se llevan adelante los trámites por desempleo y jubilaciones. Vecinas y vecinos del distrito se dieron cita a la apertura de la flamante sede del organismo- ubicada en Güemes y Cervantes- y que contó además con la participación del secretario de Interior de la Nación, José Lepere, el jefe de gabinete de Anses, Juan Pablo Yovovich, el secretario General de Anses, Santiago Fraschina y el subsecretario Ejecutivo de Prestaciones, Juan Manuel Tignanelli. Además, la diputada Nacional, María Rosa Martínez, el presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko, y Cristina Aldea, jefa de la nueva delegación. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Fabiani quien agradeció a los que hicieron posible la ejecución de las nuevas instalaciones de la Anses, “un organismo tan importante para todos los argentinos, un motor de muchos derechos, realmente nos pone muy contentos poder ser parte de este lugar tan digno para los vecinos de Calzada”, sostuvo. En tanto Cascallares expresó: “Es un día muy importante y un orgullo porque Rafael Calzada merecía tener una oficina de esta categoría y así poder ampliar servicios”. Asimismo, recordó cuando en 2011 se inauguró la antigua dependencia que funcionaba en la localidad sobre la avenida San Martín, debido a que el Gobierno Nacional, que había definido implementar la asignación universal por hijo, requería más dependencias para ofrecer el servicio. “Si bien entre 2015 y 2019 el organismo había perdido el impulso que tenía, ahora trabajando juntos tenemos la oportunidad de contar con una nueva oficina como Rafael Calzada y Almirante Brown necesitan. Gracias a todos por pensar en nuestra gente”, concluyó Cascallares. Finalmente, Raverta agradeció a las autoridades del Municipio por permitir la apertura de una nueva casa de Anses en condiciones donde recibir a las vecinas y vecinos y “hacer mejor nuestro trabajo”, dijo. La funcionaria también reconoció el compromiso y vocación de los trabajadores y trabajadoras que hacen posible que el organismo nacional atienda a 2 millones de personas por mes. “Gracias a los compañeros, a los funcionarios y a los vecinos por la paciencia que han tenido por tener que ir a una oficina en malas condiciones, nos estamos poniendo al día, recuperando el tiempo perdido en el amor y respeto por los demás. Más 95 mil jubilados y jubiladas en Brown y 125 mil chicos y chicas -entre asignación universal y asignaciones familiares- se merecen esta oficina”, agregó. En la ocasión, se realizó una emotiva entrega de resoluciones a nuevos jubilados y jubiladas, y luego del tradicional corte de cintas para dejar inaugurada oficialmente la sede, las autoridades presentes recorrieron las flamantes instalaciones. Entre tanto, entregaron una mención especial a los empleados del lugar que aprobaron un curso de capacitación para un mejor desempeño en sus funciones. Entre otros también participaron, el responsable de la Jefatura Regional Conurbano III de Anses, Matías Murabito, el director de Red Buenos Aires, Juan Acosta y el subdirector ejecutivo de Administración, Alejandro Merediz. Además de la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DDHH local, Bárbara Miñán, su par de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia, la coordinadora General de Adultos Mayores, Matilde Maciel y el delegado municipal, José Canto, entre otros.

