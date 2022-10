Alcohol: Sedronar insistió en advertir las problemáticas físicas y sociales del consumo

La secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, en la tercera asamblea anual 2022 del Consejo Federal de Drogas (Cofedro) afirmó que “el alcohol sigue siendo la sustancia que más se consume y la que más consecuencias físicas y sociales trae”, informaron oficialmente. En el encuentro, que reunió a los representantes y autoridades provinciales en la temática, para poner en debate las políticas públicas frente a la problemática del consumo de sustancias, se analizó el consumo de alcohol y de qué manera abordarlo desde los distintos niveles del Estado. En ese sentido, la SEDRONAR y las 24 jurisdicciones del país, nucleadas en el Consejo Federal de Drogas, firmaron un documento a través del cual acuerdan una estrategia integral de prevención y cuidados para el consumo de alcohol. En este sentido, la titular de la secretaría, Gabriela Torres consideró que en el país “el alcohol sigue siendo la sustancia que más se consume y la que más consecuencias físicas y sociales trae”. En este sentido, el jefe del Servicio de Toxicología del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, Carlos Damin ponderó el proyecto de ley de Alcohol cero, impulsado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y estimo “No tengo dudas que la ley de alcohol cero va a tener muchas consecuencias positivas” Sobre este tópico, los delegados de las provincias de Jujuy, Neuquén y La Pampa expusieron las experiencias de políticas públicas en el abordaje de consumo de alcohol en sus territorios. En el encuentro también participó la diputada nacional Mara Brawer, autora de un proyecto de ley sobre la provisión libre y gratuita de agua potable en establecimientos que vendan bebidas alcohólicas.

Both comments and pings are currently closed.