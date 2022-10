Este domingo llega la primera rodada cultural de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown, a través de Instituto Municipal de las Culturas, llevará adelante este domingo 2 de octubre la primera rodada cultural desde la Plaza Brown de Adrogué hasta la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. La actividad, que es libre, gratuita y organizada en articulación con CAdeMA, el primer club de motos clásicas del distrito, tiene como objetivo que los vecinos y vecinas se sumen y realicen el trayecto en sus motos. De esta manera, la jornada abierta a la comunidad comienza a las 9 de la mañana en la Plaza Brown para realizar una acreditación previa, mientras que el comienzo del recorrido iniciará a las 11, todo en el marco del 150 aniversario de la localidad de Ministro Rivadavia. El trayecto incluye la Plaza Eva Perón donde se hará una muestra de motos antiguas y finalizará en la Granja Educativa Municipal, situada en Juan B. Justo 1000, para compartir una tarde diferente y repleta de propuestas y actividades gastronómicas. El recorrido de casi 11 kilómetros inicia en la Plaza Brown en dirección hacia Rosales hasta la avenida Espora. Se sigue por la citada avenida hacia Esteban Adrogué, dobla en Diagonal Brown, toma nuevamente Esteban Adrogué y vuelve hacia Espora hasta la calle 25 de Mayo, en Ministro Rivadavia. Luego se toma Vucetich hacia República Argentina hasta la Granja Educativa Municipal. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a la primera rodada cultural en moto en nuestro distrito, una jornada abierta y pensada para pasar un día diferente”, sostuvo Mariano Cascallares. En tanto que el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, subrayó que “la iniciativa permitirá conocer en su trayecto puntos históricos de nuestro distrito y finalizar en la Granja Educativa Municipal, un espacio que nos llena de orgullo”.

