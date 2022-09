La nafta sube a partir de este sábado 1 de octubre

La Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, confirmó que a partir del 1° de octubre el precio de los combustibles aumentará entre el 1 y el 4% en todo el país. Las estaciones de servicio recibieron la autorización para aplicar el incremento en el precio, que se encuentra regulado y había sido congelado durante la pandemia. “Va a haber un aumento programado de combustibles”, confirmó Royón. “Por el descongelamiento -que no es el total, sino de dos trimestres de 2021- va a significar un aumento de entre el 1 y el 4 por ciento, depende de si es nafta o gasoil”, agregó. La actualización del precio busca compensar un retraso que sólo abarca “dos trimestres de 2021 que en su momento se había tomado la decisión de congelar por la pandemia”, explicó Royón en declaraciones radiales. Cuándo fue el último aumento El último incremento de los combustibles había sido anunciado el 21 de agosto y se establecía en el orden del 7,5%. Los precios estimados en aquella oportunidad llevaban el litro de nafta súper a $130,05, nafta premium a $159,8, el gasoil a $135,7 y el gasoil premium a $185,5 en la región centro del país. La salvedad obedece a que el costo se encarece en otras regiones. Sobre esos números se aplicaría entre el 1 y el 4% de aumento, según lo indicado por la secretaria Royón, aunque resta conocer el detalle según el producto. La petrolera YPF explicó en agosto, al anunciar la evolución en los precios de sus productos, que se fijaba un incremento luego de un trimestre – el segundo de 2022 – en el que todas las variables en el proceso de producción se habían modificado y anticipaba que “luego de este ajuste continarían monitoreando las variables”. Si se suma el porcentaje que adelantó la secretaria de energía Flavia Royón este jueves 29 de septiembre, el incremento en los combustibles acumulado en los últimos 12 meses alcanzaría un 45%. “La variación se encuentra por debajo de la evolución presentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de los precios relativos de la economía”, remarcaron fuentes del sector petrolero en aquella oportunidad.

