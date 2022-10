Cascallares y Fabiani convocaron a “Seguir construyendo el Almirante Brown que soñamos”

En el 149° aniversario de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron un emotivo acto junto a vecinos, vecinas e instituciones sociales, culturales y educativas de la Comuna. La emotiva jornada se llevó adelante en la Plaza Brown, en el marco de un acto en el que también se conmemoró el 150º aniversario de la creación de la ciudad de Adrogué y el 10° aniversario de la bandera distrital. Allí Cascallares y Fabiani convocaron a “seguir construyendo el Almirante Brown que soñamos” mejorándole la vida a nuestras vecinas y vecinos. La actividad comenzó con el descubrimiento de una placa por el 140º aniversario de la inauguración del Palacio Municipal, ubicado frente a la plaza, y continuó con la presentación de otra placa por los 150 años de Adrogué, en el que se recuerda la primera parada del tren expreso, un 29 de septiembre de 1872. Asimismo, se plantaron un eucalipto y un árbol autóctono. Luego, la banda y orquesta de la Armada Argentina entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino y el diácono Omar Carella realizó una acción de gracias. Posteriormente, se entregaron distinciones a los ex combatientes por los 40 años de la Gesta de Malvinas y al centro “Puerto Argentino, y también a establecimientos educativos, entre ellos el Jardín de Infantes Nº939 de Malvinas Argentinas, el Jardín de Infantes del Colegio “Sendas Verdes” de Ministro Rivadavia, a la Escuela Primaria Nº5 de Adrogué, la Nº46 de Rafael Calzada y la Nº 59 de Burzaco. De la misma manera, también fue distinguido el Centro de Jubilados y Pensionados “Los Amigos de Adrogué”, el Club Atlético y Social “Villa Calzada” y los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown pertenecientes al Destacamento “Gral. Martín Miguel de Güemes” de Longchamps, en su 50º aniversario. Además, junto a veteranos, se entregaron distinciones a centros de jubilados, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias que en sus nombres refieren a algún hecho vinculado con la gesta malvinera. También a los Bomberos Voluntarios de Glew y a la Universidad Nacional Guillermo Brown, que cedió en sus jardines un espacio para la realización de un memorial dedicado a nuestros héroes. Finalmente se entregaron presentes al grupo de difusión cultural “Los Candiles” y a la banda y orquesta de la Armada Argentina, quienes realizaron un cierre de lujo con danzas y música llenando de color este día primaveral. “En este día tan importante quiero recordar a todas las localidades que hacen historia y a sus vecinos y vecinas que soñaron su lugar, su pueblo y su futuro”, sostuvo Juan Fabiani durante su alocución. Y añadió: “ese es nuestro compromiso, el de seguir trabajando como lo hicieron nuestros pioneros para construir un lugar digno, en el que seamos felices. Esa es nuestra tarea y lo hacemos día a día con obras en todos los rincones de Almirante Brown”. Mariano Cascallares, en tanto, remarcó que “en este nuevo aniversario sentimos un gran orgullo por todo lo que estamos construyendo juntos, en comunidad, y con el profundo compromiso de potenciar el desarrollo de nuestras doce localidades con obras históricas y trascendentales”. “En días como estos es importante hacer una evaluación del trabajo realizado y por eso pensaba en las dos escuelas primarias que estamos haciendo, en las dos secundarias, en el haber duplicado las escuelas técnicas y en la creación de más de una decena de jardines, de los cuales actualmente se están construyendo cuatro más. También de nuestra universidad, donde se está avanzando en la creación de aulas, la puesta en valor de la Quinta Rocca y la construcción de una nueva estación ferroviaria dentro de ese predio”, subrayó. Y completó: “También de obras estratégicas como los tres pasos bajo nivel, el Viaducto de Ruta Nº4, las avenidas Espora, República Argentina y actualmente Capitán Olivera. De las Siete obras hidráulicas, de las cuales actualmente estamos haciendo cuatro más de forma simultánea y de las 1.000 cuadras de asfalto que estamos concretando este año en todos los rincones. Sabemos que falta pero tenemos el compromiso de seguir trabajando para tener un Almirante Brown más justo, donde nos podamos desarrollar y ser felices”. De la jornada participaron también el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko, y la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, junto con secretarios, secretarias, subsecretarios y subsecretarias de todas las áreas del Municipio de Almirante Brown, entre otras autoridades locales. También dijeron presente vecinos, vecinas, instituciones intermedias, centros de jubilados, clubes de barrio, nuestros héroes y ex combatientes de Malvinas, personal de fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios y de establecimientos sociales, culturales y educativos.

Both comments and pings are currently closed.