Bancarios acordaron paritaria anual del 94% más bono de $185 mil

La Asociación Bancaria (AB), sindicato que nuclea a trabajadores y trabajadoras de las entidades bancarias de la Argentina, acordaron una revisión paritaria del 94,1% en cuatro tramos más un bono $185 mil por el Día del Bancario nacional. Tras cerrar con las cámaras del sector, el gremio comandado por Sergio Palazzo informó públicamente que los trabajadores recibirán un 14% en carácter retroactivo a septiembre, un 10% en octubre, mismo porcentaje en noviembre y para fin de año completarán con un 9%. Asimismo, dieron a conocer que parte de lo arreglado incluyó una revisión del acuerdo en diciembre próximo. La Bancaria había solicitado al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que se convoque a las cámaras empresariales ABAPPRA, ADEBA, ABA, ABE y al Banco Central, con el objeto de adelantar la revisión del acuerdo firmado el 13 de mayo último, y mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores del sector. “Hemos reclamado en línea con el planteo del gobierno nacional, llegar a un acuerdo que nos permita conservar el poder adquisitivo de nuestro salario, y contemplar los ajustes necesarios en ese sentido, desde septiembre en adelante”, indicó en un comunicado. El entendimiento récord obtenido por Palazzo, para los trabajadores de la actividad, se suma a unos 60 puntos alcanzados con los bancos en la ronda paritaria de mitad de año, negociación que le valió la felicitación pública de Cristina Fernández de Kirchner. De esta manera el gremio de los bancarios encabeza el podio en la etapa de revisiones paritarias, seguidos por la discusión salarial del Sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano.

