Cascallares y Fabiani recorrieron la histórica PYME de porcelana “TSUJI”

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron las instalaciones de la industria “Tsuji”, una Pyme ubicada en la localidad de Ministro Rivadavia dedicada a la creación de vajillas de porcelana, la cual cumple 70 años de vida. La visita se llevó adelante en la planta situada en 25 de Mayo al 400, frente al predio del Polideportivo Municipal, donde las autoridades fueron recibidas por Andrés Manoukian, Luis López Da Silva, Carlos Pintor y Martín Ohki, directivos, gerentes y encargados de Tsuji. En la planta, cuya función plena inició en 1952, trabajan de forma cotidiana unas 140 personas que participan de un proceso productivo que nuclea lo industrial con lo artesanal, principalmente en el pulido de los detalles de las distintas vajillas como platos y tazas. “Para nosotros es una alegría y un orgullo que una industria como Tsuji forme parte del polo productivo de Almirante Brown, dando trabajo a nuestros vecinos y vecinas y también ofreciendo productos de calidad”, sostuvo Mariano Cascallares, quien también remarcó el “gran crecimiento del Parque Industrial de Burzaco al que cada vez se suman nuevas industrias”. De la jornada participaron también el secretario de Producción y Formación Profesional de Almirante Brown, Federico Sassone; la presidenta de la Comisión del Parque Industrial del Concejo Deliberante, Cristina Vilotta; el coordinador General de Comercio Exterior, Rodrigo Barandiarán; y el delegado Rodolfo Díaz Vélez.

