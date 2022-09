Pobreza: INDEC difundirá el índice del primer semestre ECONOMÍA 28 Septiembre 2022 – 07:51

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el índice de Pobreza e Indigencia al primer semestre del año, luego de que cerrara el 2021 con el 37,3 % y 8,2% respectivamente. Se espera que este dato no sea tan negativo ya que no contempla la salida del ex ministro, Martín Guzmán y la posterior corrida cambiaria. El índice de Pobreza y el de Indigencia se conforma por una comparación del costo de la Canasta Básica Total (CBT), en el primer caso, y de la Alimentaria (CBA), en el segundo, frente a los ingresos percibidos por una persona o un grupo familiar. La CBT que fija el umbral por debajo del cual se cae en la línea de la pobreza aumentó 36,9% en el primer semestre del año para alcanza a junio los $104.216, para una pareja con dos niños de 6 y 8 años. En tanto la CBA, por debajo de la cual se cae en la indigencia, aumentó 41,1% en el primer semestre para llegar a $45,529 millones. Por contrapartida, el Índice de Salarios subió 34,3% en el primer semestre, por debajo de la evolución de la CBT y la CBA, pero con diferencia al interior de los ingresos, ya que los trabajadores privados tuvieron un alza del 36%; los empleados públicos, 35,2%, pero los no registrados, que son el 37% del total de los empleados, el 27,9%. Si se hace la comparación con los últimos 12 meses, cuando el Índice de Pobreza era del 40.6 % y el de Indigencia de 10,7%, la CBT aumentó un 56,7% y la CBA el 63,7. En ese caso, el Índice de Salarios subió 67,7%, pero con alzas del 68,3% en los salarios de los trabajadores privados, del 72,6% en los de los empleados públicos, pero solo del 58% en los “no registrados. Entre segundo trimestre de este año e igual período del año pasado el Índice de Desocupación bajó al 6,9% desde el 9,6% de con un crecimiento del 6,5% de la economía, y una inflación del 64% en 12 meses.

