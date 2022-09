Nuevos cajeros del Banco Provincia en Lomas: dónde abrieron

Para brindar más comodidades a la hora de sacar plata y hacer diferentes consultas, el Municipio puso en marcha cuatro cajeros automáticos del Banco Provincia en distintos puntos de Lomas. “Muchas vecinas y vecinos van a poder extraer su dinero en efectivo y realizar sus gestiones sin tener que viajar. Estas iniciativas impulsadas por Martín Insaurralde generan una mejor descentralización y también colaboran con el desarrollo del área comercial”, expresó el jefe de Gabinete del Municipio, Martín Choren, quien agregó: “El Banco Provincia ha llegado a varias ciudades de nuestro Partido y nos seguirá acompañando con más proyectos”. DÓNDE ESTÁN Los nuevos cajeros están ubicados en Molina Arrotea y Sirito (Parque Barón), en Las Heras 2200, Lomas Oeste, en Mercuri 541 (Santa Catalina) y en Homero y Escobar (en Lamadrid y Albertina). La instalación de cajeros automáticos generó un impacto muy positivo en los barrios como es el caso de Centenario, que tiene uno sobre Prensa Argentina y Martín Rodríguez. En esa zona también está el renovado Paseo Santos Smith que fue inaugurado en un terreno pegado a las torres de Barrio Sitra compuesto por cinco edificios de once pisos y ocho departamentos en el que viven cientos de familias. El Municipio también sumó tres sobre Manuel Castro, frente a la Plaza Grigera, y a fin del año pasado inauguró dos cajeros automáticos en Fiorito, ubicados en Pilcomayo y Murature, una zona céntrica y estratégica de la Delegación. “Esto permite que los vecinos puedan usar un servicio imprescindible sin necesidad de trasladarse hasta el centro del Municipio”, destacó el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, respecto a las nuevas aperturas en Lomas. En los últimos dos años, el Banco Provincia instaló más de 70 cabinas en 35 localidades bonaerenses.

