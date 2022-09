Mario Negri: “Quisiera que Juntos por el Cambio no se rompa”

El diputado por la UCR, Mario Negri, dialogó con Modo Fontevecchia. Allí habló sobre cómo ve al país, la difícil situación económica y la interna de Juntos por el Cambio. Con respecto al futuro del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, Mario Negri sostuvo que su deseo es que la coalición opositora “no se rompa” y eso “lo tenemos casi garantizado”, afirmó. En este mismo contexto, informó que se ha creado un reglamento interno en el caso de que en un territorio exista más de un candidato opositor. “Hasta ahora el que se ha proclamado como candidato es Luis Juez del Frente Cívico en el caso de Córdoba. No me parecería mal que el radicalismo tenga un candidato a gobernador y con esas reglas de juega resolver eventualmente si no hay consenso”, detalló. “Aspiro a que el radicalismo a nivel nacional, en ese nivel de competencia, le vaya bien y que un radical pueda presidir al país”, agregó. Por otro lado, se le consultó sobre qué producirá en el humor social y en el político un eventual triunfo de la Argentina en Qatar. Allí respondió que muchos asocian ingenuamente que la política tiene que tener equilibrio en eso, parece que si el triunfo del deporte ayudara a la política, pero eso es efímero. Es un paréntesis de los problemas. El futuro el radicalismo dentro del PRO Se le consultó sobre si ve la posibilidad de que el radicalismo cordobés se una, para por una lado vencer a Schiaretti y para que el candidato a gobernador sea del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Allí respondió: “Yo aspiro y trabajo fuertemente para eso. Yo fui candidato a vicegobernador como resultado de una crisis, caí en un embudo. En Córdoba no hay PASO. Y las PASO tenían un valor que obligan, en cierta medida, a que el juego para resolver el espacio tengan contención igualitaria a nivel institucional”. “Y en Córdoba está en la Constitución, lo puso el peronismo, y se negó siempre a reglamentar ese artículo. Tenemos un franco retroceso en el método de selección de candidato”, agrega. “Cuando tenés un gobierno de 24 años, obviamente con aciertos propios y errores que pudo cometer la oposición, su presencia no es neutra en procesos electorales que no están regulados. Lo he sufrido. Apuesto a que Juntos por el Cambio no tenga ninguna influencia externa y se pueda resolver”, continúa. Para que la gente deje el ómnibus donde viaje porque ya lo siente incómodo, tiene que tener la certeza de que en otro va a viajar mejor y que tiene un destino, y esa responsabilidad es nuestra.

