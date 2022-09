El municipio de Brown realizó una jornada forestación en la estación Longchamps

El Municipio de Almirante Brown concretó la plantación de decenas de especies nativas de árboles en la Estación de Longchamps, en el marco del plan de forestación más grande de la historia de nuestro distrito. La iniciativa fue realizada por una cuadrilla de embellecimiento (conformada por cooperativistas) en el espacio verde situado sobre la avenida La Aviación y el cruce con Chiesa y en total se plantaron nuevas especies de fresno, aguaribay y lapachos, entre otros. La forestación en el lugar fue en compensación por la extracción de tres árboles añosos y en mal estado concretada a fines del año pasado, en el marco del relevamiento que realiza la Comuna de las distintas especies a partir del Censo de Arbolado. Además, también se llevó adelante en los últimos días una intervención similar en la estación ferroviaria de Claypole, donde se realizaron trabajos de poda y se colocaron 40 árboles nativos y exóticos en compensación por la extracción de eucaliptos que estaban secos y con riesgo de caída. Cabe destacar que este tipo de intervenciones forman parte del trabajo diario de parquización y jardinería realizado por las cuadrillas de embellecimiento del área de Espacios Públicos local, acompañando las obras que se llevan adelante en distintos espacios del distrito. La plantación, en tanto, es realizada en articulación con cooperativistas del programa Potenciar. “Seguimos sumando trabajos de parquización y embellecimiento urbano en distintos rincones de Almirante Brown para potenciar este gran pulmón verde que significa el distrito para el conurbano bonaerense”, remarcó Mariano Cascallares, en tanto que el intendente interino Juan Fabiani, sostuvo que “las especies que son colocadas son producidas en nuestra Granja Educativa Municipal, en el marco de un trabajo histórico en materia de forestación”. Actualmente en Almirante Brown se lleva adelante el plan de forestación más grande de su historia, en el que desde 2018 se viene concretando la plantación de casi 5.000 árboles con el objetivo de potenciar el desarrollo paisajístico y cuidado del ambiente, en el marco del programa sustentable Brown Verde. Esto es posible también gracias a la producción de especies nativas y autóctonas realizada en la Granja Educativa Municipal, ubicada en Ministro Rivadavia, entre las que se encuentran ombúes, talas, curupíes, palos amarillos, lecherones, ceibos, espinillos, tarumas, colonillos, carpincheras y pasionarias, además de aguarabaicitos y pata de vacas.

Both comments and pings are currently closed.