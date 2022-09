Campaña de vacunación antirrábica en Monte Grande Sur

El Municipio de Esteban Echeverría junto con Acumar realizarán operativos de vacunación antirrábica para perros y gatos el miércoles 28 y el jueves 29 de septiembre en la Sociedad de Fomento Monte Chico (Liñán 2028, Monte Grande Sur). La campaña es gratuita y será en el horario de 9 a 13 horas. El operativo incluye controles de salud para las mascotas. Se recuerda que la vacunación antirrábica es anual y tiene carácter obligatorio a partir de los tres meses de edad de cada animal. Con esta campaña, el Municipio busca concientizar a la población acerca de la tenencia responsable de mascotas y mejorar la calidad de vida de perros y gatos.

