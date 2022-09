Kicillof, Cascallares y Fabiani inauguraron el parque astronomico de Almirante Brown

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró junto a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, el primer Complejo Astronómico de la Región, ubicado en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. En un escenario colmado por estudiantes de distintas escuelas primarias y secundarias del distrito, la actividad se llevó adelante en el predio ubicado en Juan B. Justo al 1000, donde las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas y recorrieron el flamante espacio que ubica al distrito a la vanguardia en materia educativa y científica. Dijeron presente también durante la visita la ministra de Gobierno provincial, María Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica bonaerense, Augusto Costa. Este nuevo espacio tiene como objetivo promover y acercar la ciencia a los estudiantes de todas las modalidades y niveles, como así también Institutos de Formación Docente, terciarios y universidades. Es uno de los pocos complejos que existen en el país junto con el de “La Punta” en la provincia de San Luis y el primero de Buenos Aires. Se trata de un lugar donde se podrán dar clases desarrollando diversas propuestas pedagógicas, en diferentes especialidades, tales como, la física, la matemática, la geometría, y la historia. “Estamos muy contentos con la visita de Axel (Kicillof) inaugurando lo que para nosotros es un total orgullo, ya que este parque astronómico potenciará por completo las enseñanzas pedagógicas y científicas para nuestros estudiantes y comunidad educativa”, sostuvo Juan Fabiani. Mariano Cascallares, en tanto, remarcó el gran trabajo articulado con Nación y Provincia y apuntó que se trata de un Parque que “busca potenciar por completo la enseñanza, la transmisión de conocimiento y la investigación, ubicándonos a la vanguardia en la región. Un proyecto pensado no solo para los estudiantes sino para toda la comunidad”. Por su parte el gobernador Kicillof indicó que “esta idea original del Parque Astronómico permite realizar un aprendizaje eficaz en astronomía para los chicos y las chicas y en la etapa siguiente se construirá un Planetario con un telescopio profundizando la inversión en conocimiento y en educación”. El complejo estará abierto de martes a domingo de 10 a 17 horas, sumándose así al funcionamiento habitual de la Granja Educativa. En tanto para más información y consultas por visitas escolares, los interesados podrán comunicarse a través del siguiente correo: secretariaeducacioncienciaytecnologia@brown.gob.ar. De la jornada participaron también el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación provincial, Federico Aguero; el jefe de Gabinete local, Leandro Battafarano; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el director de la Granja Educativa Municipal, Nicolás Izaguirre, y el delegado Rodolfo Díaz Vélez, entre otras autoridades. El Complejo Astronómico El complejo se conforma -en esta primera etapa- por un parque temático que cuenta con diferentes objetos astronómicos, los cuales reflejan distintas situaciones en relación al sol, los planetas y los puntos cardinales. También en el lugar hay un sector de elementos de medición horaria históricos. El diseño del espacio se basa en un recorrido, conformado por veredas perimetrales y centrales con una dirección Norte- Sur Solar. El punto inicial del paseo didáctico es la Rosa de los Vientos donde se ubica un cartel indicativo con el plano general del parque; y un anfiteatro con sus gradas, donde se pueden realizar diversas actividades educativas. Además, el complejo cuenta con equipamiento urbano, cartelería informativa de cada objeto, luminarias LED, bancos de hormigón y cestos de residuos. También con columnas de dos brazos, para dar iluminación al predio, y tachas reflectivas solares. Un pórtico de madera con estructura de hierro, similar al existente en la entrada a la granja, es el acceso al lugar que sumado a un cartel, con un logo del complejo, dan la bienvenida a los visitantes. Por último, cabe destacar que este ambicioso proyecto científico y educativo integral prevé la concreción de nuevas obras y más servicios para toda la comunidad, con la construcción de un observatorio y un planetario.

