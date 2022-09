Las pymes se suman al pedido de privilegiar las reservas para la producción

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunió con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, con el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y con el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, para solicitar que se priorice el acceso a los dólares para la producción. “En este contexto de reactivación es necesario que se implementen medidas para que la disponibilidad de divisas se direccione al sector productivo”, dijo el titular de la CAME, Alfredo González. En ese sentido, profundizó: “Esta situación hace que el Gobierno deba encarar este tema rápidamente. En este contexto de escasez de dólares y de sábana corta hay que privilegiar al sector productivo, y eso exige un esfuerzo gubernamental y de los privados adicional”. Por su parte, el ministro de Economía informó que “es prioridad asegurar que cada dólar disponible vaya a la producción”. “Por eso vamos a impulsar que el SIMI sea simple y transparente, de aprobación prioritaria para bienes intermedios que necesitan las pymes para seguir creciendo. Así se dará previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas, ya que contará con fecha de pago al mismo momento de su aprobación. Las empresas podrán planificar sus procesos productivos con orden y certidumbre”, agregó Massa. Además, anunció que a la brevedad se liberarán 21 mil CUIT de importadores de bienes de menos de 2 millones de dólares. A su vez, entre los pedidos que las pequeñas y las medianas empresas le hicieron al equipo económico se destacan: tasas subsidiadas para créditos productivos, reducción del 50% de la actual tasa de interés resarcitorio y punitorio para deudas impositivas, demoras en el sistema SIMI de importaciones lo que lleva a que algunas industrias no puedan pagar insumos como vidrio o cartón ni ingresar máquinas para producir, y las dificultades en la segmentación de tarifas junto con la escasez y los precios muy elevados de los combustibles en las provincias del Norte Grande. Respecto de este último punto, el ministro Massa resaltó que se trabaja en una segmentación de tarifas específica para las economías regionales y la industria pyme. En lo que refiere a las tasas subsidiadas para créditos de pequeñas y medianas empresas, el ministro planteó que junto con José Ignacio de Mendiguren están trabajando en un régimen de préstamos con un subsidio de tasas del 25%. “El desafío es bajar la tasa de la mano de la baja de la inflación”, cerró Massa. Por último, los directivos de la entidad federal y representativa de las pymes le expresaron a Massa la necesidad de ratificar el acuerdo firmado con el presidente Alberto Fernández de avanzar a nivel nacional con la promoción y fortalecimiento de los Centros Comerciales Abiertos (CCA). “Desde hace 22 años CAME viene trabajando con este formato. Los CCA son para el comercio lo que los parques industriales para la industria”, enfatizó González. Participaron, también, el secretario general de CAME, Ricardo Diab, el secretario de Hacienda, Blas Taladrid, el vicepresidente primero, Alberto Kahale, el vicepresidente segundo, Fabián Castillo, la vicepresidenta tercera, Claudia Fernández, el secretario de Prensa, Salvador Femenía, el secretario de Relaciones Internacionales, Luis Alonso, el secretario de Servicios, Dino Minozzi, el director de Comercio Exterior de la entidad, José Luis Lopetegui, y el director de la Comisión de Asuntos Tributarios, Vicente Lourenzo.

