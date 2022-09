Brown tendrá un nuevo complejo habitacional con servicio para adultos mayores

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron las obras del complejo habitacional para la tercera edad perteneciente al programa “Casa Propia-Casa Activa” que se lleva adelante en el barrio Santa Ana, de la localidad de Glew. La iniciativa se realiza a través del trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el PAMI junto con el Municipio browniano, en un predio ubicado en la intersección de las calles Mazzini y Tapín. Se trata de un proyecto pensado para las personas mayores de 60 años y en total son 32 las viviendas de uno y dos ambientes que se están construyendo, destinadas a beneficiarios del PAMI que serán adjuntadas por comodato. Esta megaobra de espacio convivencial cuenta también con un Centro de Día PAMI, un salón de usos múltiples, biblioteca, quinchos, una pileta de 20 por 4 metros cubierta y climatizada, un invernadero con huerta, espacios colectivos, consultorios y estacionamiento, entre muchos servicios más. El programa tiene como objetivo promover el desarrollo humano de las personas desde una mirada más solidaria, colaborativa e innovadora en términos humanitarios, promoviendo un espíritu cooperativo que los ayude a desarrollarse en sociedad, a reforzar el sentido de pertenencia e ir hacia un modelo de atención y cuidado más comunitario. “Estamos recorriendo obras en distintas localidades, en este caso en el barrio Santa Ana de Glew, donde en el marco del programa “Casa Propia-Casa Activa”, del PAMI y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, se está avanzando a pasos agigantados con este complejo habitacional para la tercera edad que se enmarca en un interesante proyecto convivencial que apunta a generar lazos y comunidad”, sostuvo Mariano Cascallares. Cabe destacar que en total se construirán 3.200 viviendas distribuidas en 100 complejos habitacionales en todo el país, en el marco de un proyecto que se ubica a la vanguardia en toda América Latina. De la recorrida participaron la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, y el subsecretario de Desarrollo, Planificación y Servicios Públicos, Pablo Scibilia, junto con autoridades de la empresa constructora.

