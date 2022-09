“Argentina, 1985” ya tiene fecha en la pantalla grande

“Argentina, 1985”, se estrena en los cines. Foto: NA. La película “Argentina, 1985” es uno de los estrenos nacionales más esperados de este año. Aunque su llegada al streaming de la mano de Prime Video generó polémica (incluso se dijo que algunas grandes cadenas de cine habían contemplado el no proyectar el filme de Santiago Mitre por esa razón). Finalmente, el film se estrena el 29 de septiembre en la pantalla grande. Axel Kuschevatzky, quien es parte de la producción del proyecto, habló sobre el tema: “No vamos a negar que las reglas están cambiando, pero de todas maneras se va estrenar en más de 200 salas en todo el país, va a llegar a todas las regiones, porque queremos que todo el mundo acceda a la posibilidad de disfrutarla”, comentó en conferencia de prensa. Kuschevatzky desmintió que el estreno en la plataforma de streaming haya obligado a las salas a levantar la programación de la película. “No va a estar solamente tres semanas en cartel, va a estar todo el tiempo que sea necesario. Luego se va a poder ver en la plataforma, pero va a seguir en los cines”, aseguró. “Argentina, 1985”. Foto: Prensa. Ganadora de un gran premio El filme ganó el “Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián” que conceden los asistentes al Festival de Cine de esa ciudad española. La película muestra el juicio a las juntas militares de la última dictadura en nuestro país. “¡Nuestra película ARGENTINA, 1985 acaba de ganar el Premio del Público del Festival de Cine de San Sebastián con una puntuación de 9,14 sobre 10 y casi alcanza el número más alto de la historia del Festival!”, escribió Axel Kuschevatzky en sus redes sociales. Y, cuando destacó la importancia de ganar este premio, expresó su agradecimiento: “A todos los espectadores que la votaron y que hacen que Argentina, 1985 se sume a una lista que incluye films como El padre, El Artista, 3 anuncios por un crimen, Diarios de Motocicleta o Pequeña Miss Sunshine, entre otras”.

