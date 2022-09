Hoy domingo llega el desembarco de Star Wars a Almirante Brown

Mañana domingo 25 de septiembre, Almirante Brown será escenario de un nuevo desembarco y tercer desfile de los guerreros de Star Wars en Adrogué. Como siempre, la actividad tendrá fines solidarios y el público podrá saludar personalmente a sus personajes preferidos y sacarse las fotos para el recuerdo. En la oportunidad, se llevará a cabo la #Operacion1Litro que tiene como misión recolectar litros de leche en polvo o larga vida que serán destinados al comedor Nuestra Señora de Itatí de la localidad de Burzaco. Con cada donación se podrá participar del sorteo del premio principal al finalizar el desembarco. Mariano Cascallares invitó a las familias brownianas a sumarse al desembarco “que vuelve después de la pandemia con todos los personajes de esta hermosa saga que atrae a grandes y chicos por igual”. La colorida actividad, organizada por el Municipio de Almirante Brown a cargo del intendente interino Juan Fabiani, tendrá lugar desde las 14 horas con la llegada de A Mos Eisley 2022. Estarán las tropas de la Legión 501 Garrison Argentina junto a la Rebel Legion, los Mandalorianos, Jedis, los Peques de la Galactic y todos los personajes del universo de Star Wars desfilarán por las calles de Adrogue. Según se pudo saber, el desfile se desarrollará por la calle Esteban Adrogué hasta Mitre, liego por Somellera hasta Spiro y nuevamente por Esteban Adrogué hasta la Casa Municipal de la Cultura, en Esteban Adrogué N°1224 donde, tras el recorrido chicos y grandes podrán fotografiarse con sus galácticos preferidos, que permanecerán en el lugar para el público aproximadamente hasta las 17.

