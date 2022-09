Cascallares y Fabiani recorrieron la huerta agroecologica del municipio de Burzaco

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y Mariano Cascallares recorrieron la huerta agroecológica del Incuba Brown, un proyecto productivo que aporta al fortalecimiento de la soberanía alimentaria, reduce las intermediaciones, y fomenta la producción local de calidad con precios accesibles. La huerta es realizada en el marco del proyecto “Sembrando Generamos Trabajo” por 16 integrantes, pertenecientes al programa Potenciar Trabajo, en el centro productivo de Burzaco situado en Cruz del Sur y Sempere. Allí este grupo, integrado fundamentalmente por mujeres, sostiene el proyecto realizando distintas labores de siembra, cosecha, preparado de bioinsumos libre de agrotóxicos, preparado de compost, trabajos de carpintería, jardinería y mantenimiento del espacio verde del lugar, entre otras tareas. De la visita participaron también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán y la concejal a cargo del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano. “Este proyecto es muy importante porque busca fortalecer la idea de soberanía alimentaria y también de desintermediación de los productos para ofrecerlos a precios accesibles”, sostuvo Mariano Cascallares. En tanto que Juan Fabiani remarcó la labor de los y las trabajadoras de la huerta e invitó a la comunidad a que se acerque al Incuba Brown para descubrir los productos que se comercializan. Detalles La huerta cuenta con un área de cultivo de 360 metros cuadrados y un invernáculo de 36 metros cuadrados donde se producen hortalizas y plantines de hortalizas para su comercialización, como también para el consumo de las familias de quienes integran el proyecto. Ahora en primavera también se encuentran produciendo plantines de flores aromáticas y comercializando plantas florales ornamentales para jardinería, todo bajo una marca propia diseñada por las trabajadoras llamada “Sembrando Generamos Vida” Cabe destacar también el ida y vuelta construido entre la huerta y la comunidad del barrio, la cual se nutre a través de la provisión de semillas, de plantas, y de una red de verdulerías que semanalmente donan sus residuos orgánicos para ser compostados para obtener tierra fértil para los cultivos. También se reciben con regularidad visitas de escuelas y de grupos del programa Envión que se acercan a conocer la experiencia de la huerta agroecológica urbana.

Both comments and pings are currently closed.