Así es el plan para crear huertas en instituciones de todos los barrios

En Lomas de Zamora avanza una política de soberanía alimentaria inédita, que entre distintas aristas, promueve la creación de huertas de verduras orgánicas en todos los barrios. En efecto, todos los parques municipales del distrito –Eva Perón, Llavallol, Finky, Albertina, Recondo, San José y el Polideportivo Isabel La Católica– ya tienen su huerta agroecológica. En ese sentido, todas las semanas se avanza en la creación de más huertas en distintos barrios, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio: este año ya se hicieron 40 nuevas huertas, en distintas instituciones y espacios públicos.

