Cascallares y Fabiani celebraron la llegada de la primavera en un encuentro con estudiantes

Mariano Cascallares, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y la directora del Instituto Nacional de Juventudes (Injuve), Julia Epstein, compartieron un encuentro al aire libre en la Granja Educativa Municipal con estudiantes del sexto año de escuelas secundarias del distrito para celebrar la llegada de la primavera. El distendido encuentro con la juventud se realizó en el interior del predio ubicado en Juan B. Justo al 1000 e incluyó la participación de 1.000 chicos y chicas que disfrutaron de distintas actividades deportivas, recreativas y shows musicales durante toda la jornada. También dijeron presente el director federal de Promoción Integral Juvenil del Injuve, Santiago Paolinelli; el director nacional Interministerial de Juventudes, Paloma Torello, y el coordinador de Programación Joven, Juan Pablo Gómez. “La verdad que es una alegría compartir una jornada con distintas actividades junto a chicos y chicas estudiantes del sexto año de distintas escuelas brownianas en la llegada de la primavera y también del Día del Estudiante”, sostuvo Mariano Cascallares. Mientras que Juan Fabiani remarcó que “este encuentro recreativo realizado en el marco del programa nacional ‘Hablemos de Todo’ es una de las tantas jornadas que compartimos habitualmente con nuestros jóvenes, quienes son el futuro pero sobre todo nuestro presente”. De la actividad participaron también autoridades locales, como la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la subsecretaria de Géneros y Familia, Leda Quintana, y la directora de Juventud, Micaela Ortiz.

