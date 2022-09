Zabaleta, Cascallares y Fabiani entregaron maquinarias y microcretidos a emprendedores brownianos

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y Mariano Cascallares entregaron microcréditos y maquinarias a emprendedores y emprendedoras del distrito. El acto tuvo lugar en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown, ubicado en Cruz del Sur y Sempere, Burzaco, y contó con la presencia del secretario de Articulación de Política Social, Gustavo Marcelo Aguilera; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán y la concejal a cargo del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano. Durante la jornada, se realizó la entrega de cuatro microcréditos, y -en el marco del Programa Banco de Materiales y Herramientas articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- más de 40 emprendedores de los rubros de carpintería, herrería y construcción recibieron maquinarias e insumos para potenciar sus emprendimientos. En la ocasión, Fabiani agradeció al Estado Nacional por el trabajo articulado y por las políticas públicas puestas en marcha para acompañar a las y los emprendedores, “dándoles un empujón a sus emprendimientos, ya que detrás de cada Banco de Herramienta y detrás de cada microcrédito hay una familia que la está remando y la sigue peleando para salir adelante”, sostuvo. En consonancia, Cascallares se sumó a los agradecimientos subrayando el firme compromiso y acompañamiento del Gobierno Nacional, que ayudó al Municipio a crear el Centro de Desarrollo Productivo, donde no solo se promueve a nuevos emprendedores, sino que además se los respalda para le den a su producción la sustentabilidad que necesita. “Hay una economía diferente que fue tomando un carácter muy importante en el último tiempo que con el apoyo del Estado y muchas ganas logró fortalecerse”, subrayó Cascallares. Por su parte, Zabaleta hizo hincapié en que son más de 100 mil las y los argentinos que tienen insumos a partir del programa. “La economía popular es trabajo y las herramientas fortalecen ese trabajo, logran que haya más valor agregado, mayor producción, y nosotros tenemos que no sólo generar herramientas en forma concreta, sino buscar el camino de la formalidad. Tenemos que escucharlos y acompañarlos, hoy me siento muy contento de estar una vez más en Brown y seguir recorriendo la Argentina para ponerla de pie”, concluyó. Del encuentro también participaron, el subsecretario de la Agencia de Empleo y Formación Profesional, Santiago Paolini, y la directora de Economía Social, Gabriela Laquaniti.

Both comments and pings are currently closed.